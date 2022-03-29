Кріштіану Роналду з Португалією та Левандовські з Польщею пробилися на чемпіонат світу: відеоогляди матчів

У вівторок, 29 березня, за підсумками фінальних матчів плей-оф відбору ЧС-2022 у Європі визначилися ще двоє учасників чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада по 18 грудня в Катарі. Компанію збірним Сербії, Іспанії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Данії, Нідерландів, Хорватії, Англії та Німеччини, які пробилися на мундіаль безпосередньо, склали команди Кріштіану Роналду та Роберта Левандовські — Португалія та Польща.

Володар останньої перепустки від Європи на світову першість визначиться у червні у матчі між Уельсом та переможцем перенесеного через війну в нашій країні півфіналу Шотландія — Україна.

Плей-оф відбору ЧС-2022. Фінал

Польща — Швеція — 2:0 (Левандовські, 50, з пенальті, Зеліньські, 72).

Наші географічні сусіди та скандинави востаннє перетиналися один з одним на груповій стадії Євро-2020, і тоді шведи обіграли поляків у Санкт-Петербурзі — 3:2. Як і у п'яти попередніх очних зустрічах!

І ось Кадра на стадіоні в Хожуві змогла нарешті обіграти шведів зі Златаном Ібрагімовичем, котрий вийшов на заміну, і зняти шведське «прокляття», що тривало з далекого 1974 року. Збірна Польщі вдев'яте зіграє на чемпіонаті світу.

Португалія — Північна Македонія — 2:0 (Бруну Фернандеш, 32, 65).

Македонці, які залишили без чемпіонату світу найсильнішу збірну Європи — Італію, не змогли зробити ще одну сенсацію. Кріштіану Роналду та компанія на правах фаворита відсвяткували успіх і увосьме в історії зіграють у фінальному турнірі чемпіонату світу.

До речі, однією з перших Кріштіану Роналду зі здобуттям путівки на ЧС-2022 привітала його мати Долорес Авейру, яка вболівала за збірну з португальським прапором на трибунах стадіону «Драгау» у Порту.

Додамо, що на тепер відомі 24 із 32 учасників фінального турніру чемпіонату світу: Катар, Сербія, Іспанія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Данія, Нідерланди, Хорватія, Англія, Німеччина, Португалія, Польща, Бразилія, Аргентина, Уругвай, Еквадор, Іран, Південна Корея, Японія, Саудівська Аравія, Канада, Гана та Сенегал. Окрім останнього представника Європи, на ЧС-2022 поїдуть ще три збірні з африканського відбору, дві — з північноамериканського (швидше за все, США та Мексика), а також дві команди, які переможуть у міжконтинентальних плей-оф відбірного турніру. Жеребкування фінального турніру ЧС-2022 заплановане на 1 квітня.

Також 29 березня відбулася низка товариських матчів за участю європейських збірних: Нідерланди — Німеччина — 1:1 (Бергвейн, 68 — Мюллер, 45+1), Туреччина — Італія — 2:3 (Ундер, 4, Дурсун, 83 — Рістанте, 35, Распадорі, 39, 69), Англія — Кот`д-Івуар — 3:0 (Уоткінс, 31, Стерлінг, 45, Мінгс, 90+3), Франція — ПАР — 5:0 (Мбаппе, 23, 74, с пенальті, Жиру, 34, Бен Йеддер, 82, Гендузі, 90+2), Бельгія — Буркіна-Фасо — 3:0 (Ванакен, 16, Троссард, 18, Бентеке, 75), Уельс — Чехія — 1:1 (Колвілл, 34 — Соучек, 32), Хорватія — Болгарія — 2:1 (Модрич, 76, з пенальті, Крамарич, 80 — Десподов, 69), Іспанія — Ісландія — 5:0 (Мората, 37, 39, з пенальті, Сантос, 47, Сарабія, 61, 73), Данія — Сербія — 3:0 (Меле, 15, Ліндстрем, 53, Еріксен, 57), Північна Ірландія — Угорщина — 0:1 (Шаллай, 56), Ірландія — Литва — 1:0 (Перротт, 90+7), Фінляндія — Словаччина — 0:2 (Дуда, 38, Йірка, 72), Швейцарія — Косово — 1:1 (Мвула Локомба, 62 — Рашица, 51), Норвегія — Вірменія — 9:0 (Холанд, 24, 45+1, Кінг, 29, з пенальті, 34, 58, Торстведт, 30, Делі, 80, Серлот, 86 90+1; на 17-й хвилині у гостей вилучено Оганесяна), Катар — Словенія — 0:0, Ізраїль — Румунія — 2:2 (Даббур, 57, 86 — Чикелдеу, 10, Ман, 23), Австрія — Шотландія — 2:2 (Грегорич, 75, Шопф, 82 — Хендрі, 28, Макгінн, 56), Албанія — Грузія — 0:0, Азербайджан — Латвія — 0:1 (Гутковскіс, 85), Боснія та Герцеговина — Люксембург — 1:0 (Джеко, 86), Фарери — Ліхтенштейн — 1:0 (Йоханнесен, 39), Білорусь — Бахрейн — 1:0 (Соловей, 45+1), Мальта — Кувейт — 2:0 (Сатаріано, 29, Тойма, 32).

Зазначимо, що півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який під час Євро-2020 переніс зупинку серця, відзначився голом у другому поспіль матчі за національну команду. Символічно, що ворота сербів він вразив на полі стадіону «Паркен» у Копенгагені, де минулого літа ледь не сталася трагедія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду з хет-триком став найкращим бомбардиром в історії футболу.

Фото uefa.com

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