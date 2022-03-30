Бронзовий призер Олімпіади-2020 у Токіо з синхронного плавання 23-річна Аліна Шинкаренко, яка після Ігор у столиці Японії оголосила про завершення кар'єри, розповіла про те, як свариться з батьками, які проживають з 2014 року на тимчасово окупованій території на Донбасі, через розв'язану росією повномасштабну війну в Україні.

«Так, ми перші дні з мамою дуже сварилися, — зізналася уродженка Донецька в інтерв'ю сайту Трибуна. — Я відразу ж зателефонувала їй і кажу: «Мам, у нас стріляють, війна почалася». Це було 7 ранку. Зрозуміло, що вона ще спала: «Зараз, я новини подивлюся». Передзвонює і каже: «Усе нормально, наша і ваша армія стоять на кордоні, у них нейтралітет, а це ваші нацики стріляють». Я відповіла: «Добре мам, пока».

Спочатку били по військових базах, але потім уже почали бити по хатах. А у нас родичі саме у Волновасі. 25 числа вони перестали виходити на зв'язок узагалі. І я кажу: «Мам, там уже немає Волновахи, її розбомбили». На що вона відповідає: «Це ваші нацики б'ються з вашою армією». Я кажу: «Мам, дуже цікаво, нам тут нудно просто дуже і ми вирішили в пейнтбол пограти між собою». Вона: «Не знаю, ми на вас не нападали».

Ми з нею дуже сварилися. Я назвала президента РФ не дуже коректним словом, а вона так само відповіла. Кажу: «Наш президент найкращий». Вона відповідає: «А чого ти нашого ображаєш?» Я сказала, що він виродок. А за Зеленського я до кінця життя голосуватиму. Прийшли до того, що нам нема про що одна з одною говорити".

Аліна Шинкаренко з партнершами після здобуття "бронзи" в Токіо

Також чемпіонка світу та багаторазова чемпіонка Європи розповіла, що відправила рідному батьку докладну інструкцію, як… здаватися в полон.

«У моїй сім'ї працює лише тато, бо мама весь час доглядає брата-інваліда. А там людей просто із вулиць забирають. Я боюся, що в мене тата мобілізують. Тато щодня на свій страх і ризик рано-вранці й пізно ввечері намагається вийти на роботу, щоб якось прогодувати сім'ю. Я з ними щодня спілкуюся. Папа каже: «Нещодавно забрали людину з протезом». Хотіли відправити із протезом на війну. Забрали людину з астмою. Їм усе одно.

Вони просто беруть і зупиняють автобуси на вулицях, звідти забирають чоловіків та уводять. Потім одягають у форму та відправляють до Харкова на передову. Це жахливо. Я щодня за нього боюся. Не за себе, що мені в будинок щось прилетить. Навіть відправила батьку інструкцію, як здаватися, якщо не дай боже його заберуть. Кажу: «Тато — ось інструкція, ти здавайся, і я тебе тут заберу».

Без нього мама з братом залишаться без грошей. Якби тато сидів удома і я би їм скинула грошей, то вони їм там не потрібні. Там немає банківської системи. За 8 років там не спромоглися навіть зробити банківську систему, щоб люди могли розплачуватися картками в магазині. Там лише готівка та рублі", — додала Шинкаренко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батьки екс-тренера «Динамо» Олександра Хацкевича не вірять у війну в Україні.

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