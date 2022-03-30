Де дивитися онлайн жеребкування фінального турніру ЧС-2022 з футболу в Катарі: розклад трансляцій

У п'ятницю, 1 квітня, пройде жеребкування фінального турніру чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

32 збірні будуть розбиті на вісім груп, по дві найкращі команди потім вийдуть до 1/8 фіналу та продовжать боротьбу за звання чемпіона світу. Перед жеребкуванням буде здійснено «посів» згідно з поточним рейтингом збірних, при цьому господарі турніру, команда Катару, «жеребкуватиметься» з першого кошика.

На момент проведення жеребкування будуть відомі 29 із 32 учасників мундіалю. Ще дві путівки будуть розіграні у міжконтинентальних плей-оф, а на останню претендує збірна України, яка має провести в червні виїзний стиковий матч із Шотландією, а потім, у разі успіху, також у гостях зіграти з Уельсом.

У прямій трансляції процедуру жеребкування, яка пройде в Exhibition & Convention Center у Досі (початок — о 19:00 за київським часом), покаже на території України телеканал «Футбол 1».

Футбол. Чемпіонат світу-2022

1 квітня (п'ятниця)

Жеребкування фінального турніру 19:00 «Футбол 1»

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