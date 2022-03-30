«За новинами практично не стежу»: стало відомо, куди Усик поїхав для підготовки до реваншу з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, який після початку війни з росією захищав нашу країну в лавах тероборони Києва, розповів, куди поїхав для початку підготовки до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

«Я хотів залишитися та захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю більше для України, якщо боксуватиму, а не стрілятиму, — поділився наш співвітчизник із журналістами сайту fightnews.info. — Разом із друзями приїхав до Чехії, але надовго тут не залишуся та буду тренуватися там, де боксуватиму.

Постійно підтримую зв'язок із Василем Ломаченком, Віталієм та Володимиром Кличками. Але за новинами практично не стежу — намагаюся зосередитися здебільшого на тренуваннях. Усі мої друзі, які захищають нашу державу, кажуть, щоб я відключив телефон та тренувався. Від мене чекають хорошого виступу на ринзі. Для України.

Щось інше мене зараз точно не цікавить — ані пояс, ані щось інше, окрім допомоги Україні. Я докладу всіх своїх сил на тренуваннях та зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати своїх людей так само, як вони підтримують мене. Україна переможе, і після бою я обов'язково повернусь додому".

Перебуваючи у Празі, Усик провів в одному з тренувальних залів майстер-клас для місцевих боксерів. Поради від українського чемпіона присутні слухали з непідробним інтересом.

Додамо, що, незважаючи на ствердження деяких ЗМІ, які «відправили» другий бій між Усиком та Джошуа до Саудівської Аравії, остаточно місце проведення реваншу не затверджене. «Є інтерес з Великобританії та Саудівської Аравії, проте існують і нові пропозиції. У тому числі із США», — наводить слова промоутера британського екс-чемпіона світу Едді Хірна видання Boxing Scene.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок Усика у Ворзелі захопили російські окупанти.

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