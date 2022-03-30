«Куди мені йти?»: титулована українська тенісистка зізналася, що залишилася без дому

32-річна українська тенісистка Леся Цуренко, яка любить розбурхувати мережу гарячими знімками, опинилася в незавидному положенні через війну.

Киянка, яка за свою кар'єру виграла чотири титули WTA, повідомила на своїй сторінці у Twitter, що після серії закордонних турнірів їй просто нема куди повертатися.

«Після найгіршого місяця в моєму житті з постійними головними болями, панічними атаками та почуттям провини за війну в Україні я стикаюся з новим викликом… Як гравцю з Києва, мені нема куди їхати. Тепер кожен українець має свою жахливу історію… Куди мені йти?» — розмістила Леся допис на своїй сторінці у соцмережі, проілюструвавши його зворушливим фото.

Після щасливого місяця мого життя з constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge… as a player based in Kyiv, I nowhere to go.



Now every Ukrainian has his own nightmare story… Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY — Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 29 березня 2022

Додамо, що після початку війни в нашій країні Цуренко взяла участь у трьох турнірах — наша співвітчизниця не змогла подолати кваліфікацію в Індіан-Веллсі, припинила боротьбу у другому раунді в Майамі, а в Марбельї «зачохлила» ракетку після першого кола.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий тенісист Олександр Долгополов повернувся до України та захищатиме рідну країну.

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