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Спорт

«Куди мені йти?»: титулована українська тенісистка зізналася, що залишилася без дому

16:57 30 березня 2022
Леся Цуренко

32-річна українська тенісистка Леся Цуренко, яка любить розбурхувати мережу гарячими знімками, опинилася в незавидному положенні через війну.

Киянка, яка за свою кар'єру виграла чотири титули WTA, повідомила на своїй сторінці у Twitter, що після серії закордонних турнірів їй просто нема куди повертатися.

«Після найгіршого місяця в моєму житті з постійними головними болями, панічними атаками та почуттям провини за війну в Україні я стикаюся з новим викликом… Як гравцю з Києва, мені нема куди їхати. Тепер кожен українець має свою жахливу історію… Куди мені йти?» — розмістила Леся допис на своїй сторінці у соцмережі, проілюструвавши його зворушливим фото.

Додамо, що після початку війни в нашій країні Цуренко взяла участь у трьох турнірах — наша співвітчизниця не змогла подолати кваліфікацію в Індіан-Веллсі, припинила боротьбу у другому раунді в Майамі, а в Марбельї «зачохлила» ракетку після першого кола.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий тенісист Олександр Долгополов повернувся до України та захищатиме рідну країну.

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