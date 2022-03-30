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Спорт

У Харкові вбили батька українського учасника Олімпіади-2020 у Токіо

20:22 30 березня 2022
Артем Почтарьов бадмінтон

28-річний найкращий український бадмінтоніст Артем Почтарьов, який брав участь в Олімпійських іграх у Токіо, розповів про трагедію, яка сталася у його сім'ї через військове вторгнення росії до нашої країни.

Після одного з ворожих обстрілів, під який потрапила родина спортсмена, загинув його батько. Проте, незважаючи на це, мати та бабуся бадмінтоніста не збираються евакуюватися з міста, яке нещадно бомбардують російські війська.

«Дуже важко дивитися, що зараз відбувається з моїм рідним містом, де я живу з 2014 року (спортсмен є уродженцем Лисичанська в Донецькій області. — Авт.). Дивлюся новини, спілкуюся з друзями. Харків руйнують російські війська! У мене зовсім немає слів, це так боляче… Особливо після того, що сталося з моїм батьком. Його вбили. Мама та бабуся досі в Харкові. Із Харкова переїжджати не хочуть. Єдина надія — на воїнів нашої армії, які мужньо захищають громадян», — поділився своїми переживаннями Почтарьов із британським виданням The Sun.

Також спортсмен зазначає, що в Україні зараз немає безпечного місця, а сам він готовий допомагати батьківщині як може. «Після смерті батька у мене були думки взяти зброю та піти воювати або приєднатися до тероборони. Але водночас я не впевнений, що, не маючи військового досвіду, зможу там чимось допомогти. Але я знаю, що робитиму. Зараз я пов'язаний із сільським господарством, тож зроблю все, щоб забезпечити українців продуктами харчування. Працюватимемо, щоб цього року був урожай. Також я несу відповідальність за свою сім'ю, бабусю, матір, я мушу дбати про них. І я не сумніваюся — ми переможемо!» — додав Артем.

Зазначимо, що Почтарьов, будучи триразовим чемпіоном України в «одиночці» та чотириразовим тріумфатором національної першості в парному розряді, на Олімпіаді-2020 у Токіо зіграв два матчі, в яких зазнав двох поразок та припинив виступи після групового етапу. З аналогічним результатом українець виступив і на Іграх-2016 у Ріо.

Артем Почтарьов представляв Україну на двох Олімпіадах

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти розстріляли колишнього боксера збірної України та тренера Олексія Джунковського.

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