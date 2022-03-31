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Спорт

Тимощуку до дня народження передали до Росії «подарунок» із рідного Луцька

9:04 31 березня 2022
Анатолій Тимощук

Колишнього капітана збірної України з футболу, а нині тренера російського «Зеніта» Анатолія Тимощука, якого підозрюють у співпраці з ФСБ, позбавлено звання «Почесний громадянин міста Луцьк». За таке рішення проголосувало 35 депутатів Луцької міської ради.

«В час, коли Україна страждає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви щодо цього і не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора.

Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання «Почесний громадянин міста Луцька», — йдеться у повідомленні Луцької міської ради.

Нагадаємо, що визнання земляків Анатолій Тимощук, який грав у 2003−2008 роках за луцьку «Волинь», був удостоєний 14 років тому.

До речі, раніше контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив колишнього гравця «Шахтаря», «Зеніта» «Баварії» та національної збірної Анатолія Тимощука, якому, 30 березня виповнилося 43 роки, всіх титулів, ліцензії тренера та довічно відлучив від вітчизняного футболу.

Додамо, що поки Тимощук боягузливо відмовчується в Росії, його батько Олександр вступив у Луцьку до тероборони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолія Тимощука «розмазала» колишня дружина.

Фото ФК «Зеніт»

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Тимощуку до дня народження передали до Росії «подарунок» із рідного Луцька

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