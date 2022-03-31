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Спорт

Назвали футболістів збірної Польщі «мєрзкімі тварямі»: Віктор Вацко полум’яно відповів брехунам з росії

12:48 31 березня 2022
Віктор Вацко

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко відреагував на те, що ведучий офіційного транслятора поєдинків відбору ЧС-2022 у Росії дозволив собі назвати збірну Польщі «мєрзкімі тварями» (нагадаємо, що саме з командою орків Кадра мала грати у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу, але черед дискваліфікацію росіян пройшла до фіналу автоматично і зрештою здобула перепустку на мундіаль).

«На території лаптів і балалайок добре навчилися дурити людей, перекручуючи факти в інформаційному просторі або відверто фабрикуючи їх, — написав Віктор Вацко на своїй сторінці у Facebook. — Ну, ви в курсі про смертельно небезпечні ескадрильї українсько-бандерівських птахів і багато інших історій.

Зараз ці ідіоти вирішили, що збірна Польщі скористалася шансом не грати проти їхньої космічної лаптє-збірної, щоби вийти на ЧС-2022. Їхній головний тренер, до речі, «ісконнорускій» естонець з іспанським паспортом Валєра Карпін, прямо сказав, що на місці поляків вчинив би так само відносно свого грізного конкурента.

Але, б***ь, цим тупим одноклітинним не вкладається в голові, що поляки готові були пожертвувати своєю участю у ЧС-2022 на знак підтримки України. Коли футболісти за ініціативи «старичків» Левандовського і Шченсни провели нараду і прийняли рішення принципово не грати проти балалаєчників, ніхто і мови не вів про те, що на рускіх накладуть футбольний бан. Поляки підтримали Україну і виступили проти загарбника, ризикуючи самим отримати технічну поразку, (Польський футбольний союз) назвав бандитами. Це вже потім рускіх забанив УЄФА.

Просто говорити правду різним їхнім телевізійним антонам невигідно. От пердаки у цих «мєрзкіх тварєй» і палають.

А збірній Польщі і персонально Роберту Левандовські, який грає із капітанською пов’язкою у кольорах прапору України, Войцеху Шченсни, Гжегожу Крихов’яку, Камілу Гліку колосальний респект від кожного українця. Вони готові були пожертвувати, вочевидь, останньою можливістю у своїй кар’єрі зіграти на ЧС. Але добро перемагає".

До речі, під час стикових матчів польські фани показали світу новий хіт, продемонструвавши зневагу до держави-агресора.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн жеребкування фінального турніру ЧС-2022.

Фото Facebooк

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