Жеребкування ЧС-2022: стало відомо, в який «кошик» визначили збірну України

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) затвердила склад «кошиків» перед жеребкуванням фінального турніру чемпіонату світу, яке відбудеться о 19:00 у п'ятницю, 1 квітня, у Досі (як відомо, ЧС-2022 заплановано провести у Катарі з 21 листопада по 18 грудня).

Нагадаємо, що на момент жеребкування будуть відомі 29 із 32 учасників фінального турніру. Ще три збірні визначаться у червні. Переможець перенесеного півфіналу плей-оф Шотландія — Україна зіграє з Уельсом, а в міжконтинентальному плей-оф за путівки до Катару змагатимуться ОАЕ або Австралія та Перу, а також Коста-Рика та Нова Зеландія.

Для жеребкування 32 команди розподілені по чотирьох «кошиках» на основі рейтингу ФІФА від 31 березня 2022-го. У першому «кошику» будуть господарі — Катар та сім найкращих збірних світу. У другому — наступні вісім команд за рейтингом, у третьому — ще вісім. А ось до «кошика» 4 увійдуть п'ять збірних із найнижчим рейтингом, а також три переможці плей-оф (потенційно — Україна).

При цьому команди з однієї конфедерації не можуть потрапити в одну групу, за винятком європейських збірних, яких у кожному квартеті буде не менше ніж одна і не більше двох.

«Кошик» 1

Катар

Бразилія

Бельгія

Франція

Аргентина

Англія

Іспанія

Португалія

«Кошик» 2

Нідерланди

Данія

Мексика

Німеччина

США

Уругвай

Швейцарія

Хорватія

«Кошик» 3

Сенегал

Іран

Японія

Марокко

Сербія

Польща

Південна Корея

Туніс

«Кошик» 4

Канада

Камерун

Еквадор

Саудівська Аравія

Гана

Уельс/Шотландія — Україна

Перу/Австралія — ОАЕ

Коста-Рика — Нова Зеландія

Додамо, що стартовий матч ЧС-2022, у якому зіграє Катар, відбудеться 21 листопада на стадіоні «Аль-Байт» у місті Аль-Хор, а фінал чемпіонату світу заплановано провести 18 грудня на «Лусаїл Іконік» у Лусаїлі. Під час групового етапу щодня будуть проводитись чотири поєдинки, час початку яких буде 13:00, 16:00, 19:00 та 22:00 для перших двох раундів та 18:00 та 22:00 — для одночасного початку останнього раунду та матчів плей-оф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що головного тренера збірної України Олександра Петракова не взяли до тероборони Києва.

Фото fifa.com

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