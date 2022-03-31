Футболіст «Шахтаря» став одноклубником Луніна у «Реалі»

Мадридський «Реал», кольори якого захищає воротар збірної України Андрій Лунін, скористався спеціальним трансферним вікном для футболістів з чемпіонату України та поповнив свої ряди 18-річним захисником донецького «Шахтаря» Вінісіусом Тобіасом, повідомляє видання AS.

Талановитий бразилець, який перебрався до донецького клубу взимку з «Інтернасьоналю» за 6 млн євро, перейде до команди Карла Анчелотті на правах дворічної оренди з опцією викупу за 18 мільйонів євро.

Зазначимо, що Вінісіус Тобіас, контракт якого з «Шахтарем» розрахований до 30 червня 2026 року, через війну не встиг провести у складі «оранжево-чорних» жодного офіційного поєдинку. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює правого захисника у 3 мільйони євро.

При цьому Тобіас поки що не зможе грати за перший склад «Реала», оскільки мадридці вже заповнили квоту на гравців, які не є громадянами ЄС, за рахунок Вінісіуса Жуніора, Родріго, Едера Мілітао та Андрія Луніна. Але при цьому бразилець може бути дозаявлений на Лігу чемпіонів, де Королівський клуб у ¼ фіналу зустрінеться з «Челсі» .

А ось ще один бразилець із «Шахтаря» Тете, за інформацією видання «Екіп», близький до завершення трансферу на правах оренди до французького «Ліону». Повідомляється, що у послугах 22-річного гравця, який перейшов у 2019 році до «Шахтаря» з «Греміо» за 15 млн євро, також були зацікавлені «Монако», «Бенфіка», «Лестер» та «Мілан».

Водночас донецький клуб вже офіційно оголосив про перехід на правах оренди до кінця 2022 року до бразильського «Корінтіансу» півзахисника Майкона, який провів за гірників у всіх турнірах 98 поєдинків і відзначився 8 забитими голами. Із «Шахтарем» він двічі виграв чемпіонат, по разу — Кубок та Суперкубок України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонат України призупинено через вторгнення російських окупантів до нашої країни.

Фото ФК «Шахтар»

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