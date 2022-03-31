Помер легенда київського «Динамо» Василь Турянчик

У віці 86 років у рідному Закарпатті пішов із життя легендарний футболіст київського «Динамо» Василь Турянчик, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Знаменитий захисник виступав за «біло-синіх» 11 сезонів, провівши з 1959 по 1970 рік 309 ігор та став чотириразовим чемпіоном, а також дворазовим володарем Кубка Радянського Союзу. У 1967−1969 роках футболіст із невеликого закарпатського села Чинадієво був капітаном команди. Але найпам'ятнішим для нього став сезон 1961 року, коли київський клуб уперше виграв чемпіонат СРСР, перервавши гегемонію московських клубів. Саме гол Василя Турянчика в «Лужниках» у ворота «Торпедо» — основного конкурента в боротьбі за «золото» — відкрив тоді киянам шлях до чемпіонства. Захисник — автор ювілейного, 800-го, гола у складі «Динамо».

До речі, у футболці олімпійської збірної СРСР Василь Турянчик під час турне Латинською Америкою грав проти самого короля футболу бразильця Пеле.

Після завершення кар'єри славетний футболіст працював тренером.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футболіст першого чемпіонського складу «Динамо» Анатолій Сучков.

Фото ФК «Динамо»

766

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter