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Спорт

19-річна українка Олександра Хоменець стала віцечемпіонкою Європи

21:00 31 березня 2022
Олександра Хоменець

У Будапешті триває чемпіонат Європи з боротьби. Гідно виступила на європейській першості у столиці Угорщини 19-річна спортсменка із Трускавця Львівської області Олександра Хоменець, яка здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг.

У своїй першій сутичці талановита українка впевнено перемогла шведку Іллону Бергман (9:2), після чого у півфіналі зломила опір Бедіхі Гун із Туреччини (9:4). У вирішальному поєдинку Олександра боролася з чинною чемпіонкою світу та Європи U23 22-річною Андреа Беатріс Аною з Румунії і, на жаль, поступилася у завзятій боротьбі (5:7), задовольнившись статусом віцечемпіонки Європи. Ця поразка образлива вдвічі, якщо врахувати, що за 10 секунд до закінчення сутички українка перемагала — 5:3, але пропустила прохід суперниці в ноги і залишилася без золотої медалі.

Зазначимо, що у колекції Олександри Хоменець вже є «золото» юніорського чемпіонату Європи-2021, а також «бронза» чемпіонату світу серед дорослих-2021 (спортсменка — наймолодша з українок володарка нагороди світової першості).

До речі, ще одна українка, чемпіонка Європи-2021 Алла Бєлінська здобула у Будапешті бронзову нагороду. Крім того, Аліна Грушина-Акобія та Тетяна Ріжко 1 квітня оскаржать у фіналі «золото», а Лілія Маланчук та Ілона Прокопевнюк виступатимуть у Будапешті у «бронзових» фіналах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська борчиня Ірина Коляденко стала призером Олімпійських ігор у Токіо.

Фото UWW

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