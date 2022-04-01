Київське «Динамо» у повному складі виїхало за кордон під час війни: названо причину

Гравці київського «Динамо», деякі з яких створили фонд військової та гуманітарної допомоги, у повному складі залишили межі України.

Незважаючи на заборону для чоловіків від 18 до 60 років залишати країну під час воєнного стану, «біло-сині» отримали спеціальний дозвіл від найвищого керівництва нашої держави задля втілення благодійної місії.

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, динамівці протягом квітня--червня 2022 року проведуть низку товариських матчів із провідними клубами Європи, серед яких «Борусія» (Дортмунд, Німеччина), «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція), «Стяуа» (Бухарест, Румунія), «Легія» (Варшава, Польща), «Барселона» (Іспанія), «Мілан» (Італія), «Бенфіка» (Лісабон, Португалія), «Аякс» (Амстердам, Нідерланди), «Спортинг» (Лісабон, Португалія), «Базель» (Швейцарія).

Усі ці поєдинки за участю чемпіона України будуть проведені під гаслами «Матч за Мир! Зупинимо Війну! («Match for Peace! Stop the War!»), а їхня мета — інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором. «Динамо» Київ демонструватиме світу, що український народ прагне миру та свободи, захищаючи власну державу у війні з російським агресором-окупантом.

Додамо, що місцем базування київських динамівців обрано столицю Румунії Бухарест, де футболісти будуть проводити повноцінний тренувальний процес під керівництвом Мірчі Луческу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у капітана «Динамо» Сергія Сидорчука народилася четверта дитина.

Фото ФК «Динамо»

483

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter