Легендарний український хокеїст став водієм «швидкої» та допомагає рятувати життя людей

12-разовий чемпіон України з хокею, учасник Олімпіади-2002 у Солт-Лейк-Сіті Василь Бобровніков із початком війни є активним учасником волонтерського руху.

Зокрема, легенда вітчизняного хокею, який більшу частину кар'єри провів у столичному «Соколі», став водієм швидкої допомоги та розвозить гуманітарну допомогу.

«Я живу під Києвом. Нашу сільську амбулаторію перепрофілювали під шпиталь, і тут я працюю водієм карети швидкої допомоги. Заступаю на 12-годинне чергування, — зізнався Бобровніков в інтерв'ю сайту Sport24. — У перші три дні з початку вторгнення приєднався до формування блокпоста, створення загороджень у нашому населеному пункті. А потім перебрався до лікарні. Крім того, розводжу навколишніми селами гуманітарну допомогу: ліки, одяг, продукти харчування. Здебільшого відвідуємо пенсіонерів та допомагаємо сім'ям із маленькими дітьми.

Для мене спорт перестав бути поза політикою у 2014-му. Я не казатиму, що задовго до цього все знав. Розумієте, життя доволі швидкоплинне й багато речей здатні забруднювати мозок, забирати вміння тверезо дивитися на різні речі. Саме у 2014-му я зрозумів усе. Так, у мене є знайомі в Росії, але зберігаю спілкування лише з людьми, у яких певен. І які всі ці роки не підтримували цього х*йла. Деякі з них заручники обставин. Я не можу їм сказати: «Чому ви не виходите на вулиці?» Розумію, що у цьому свинарнику відбувається. До того ж моя дружина має російський паспорт, а її мама досі живе там".

Зазначимо, що хокеїст у 2017-му боровся з іншим ворогом — тоді у нього діагностували рак. Але після проведеної операції хворобу вдалося перемогти. І тепер легендарний спортсмен дуже хоче ще однієї перемоги над нашим спільним ворогом. «Мабуть, ще трубку закурю. Мені подарували її на 50-річчя. Я чекав, коли трапиться зручний випадок. Після перемоги України такий випадок настане», — додав Бобровніков.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Юрій Вірт продав з аукціону медаль володаря Кубка УЄФА та передав гроші армії.

437

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter