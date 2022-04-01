«Усе зіпсували, на*рали, як завжди»: дружина Усика показала, на що «руський мир» перетворив їхній будинок

Дружина українського чемпіона світу в суперважкій вазі боксера Олександра Усика, яка разом із чоловіком та дітьми залишила країну після початку війни, показала фотографії їхнього спільного будинку у Ворзелі, який разом із іншими передмістями столиці був звільнений українськими військами.

Як видно на знімках, розміщених на сторінці Катерини в Instagram, техніка рашистів неабияк «потріпала» територію навколо будинку, також російські орки влаштовували собі бенкети за столиком на свіжому повітрі.

«Руський мир!!! Заїхав і до мене!!! Тварюки!!! Просто все зіпсували, на*срали, як завжди!!!» — написала мати трьох дітей боксера в соцмережі.

Нагадаємо, раніше дружина Усика повідомляла, що 4 березня їхній будинок у Ворзелі, що за 35 км від Києва, був обстріляний кадировцями, а потім потролила «вірних собак» глави Чечні, які «вподобали» її житло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулована українська тенісистка Леся Цуренко залишилася без дому через війну.

1174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter