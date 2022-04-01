29.74 / 30.67 33.20 / 34.41
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Усе зіпсували, на*рали, як завжди»: дружина Усика показала, на що «руський мир» перетворив їхній будинок

17:10 1 квітня 2022
Олександр та Катерина Усик

Дружина українського чемпіона світу в суперважкій вазі боксера Олександра Усика, яка разом із чоловіком та дітьми залишила країну після початку війни, показала фотографії їхнього спільного будинку у Ворзелі, який разом із іншими передмістями столиці був звільнений українськими військами.

Як видно на знімках, розміщених на сторінці Катерини в Instagram, техніка рашистів неабияк «потріпала» територію навколо будинку, також російські орки влаштовували собі бенкети за столиком на свіжому повітрі.

«Руський мир!!! Заїхав і до мене!!! Тварюки!!! Просто все зіпсували, на*срали, як завжди!!!» — написала мати трьох дітей боксера в соцмережі.

Нагадаємо, раніше дружина Усика повідомляла, що 4 березня їхній будинок у Ворзелі, що за 35 км від Києва, був обстріляний кадировцями, а потім потролила «вірних собак» глави Чечні, які «вподобали» її житло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулована українська тенісистка Леся Цуренко залишилася без дому через війну.

1174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найсмачніші соковиті котлети без грама м&#39;яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

Найсмачніші соковиті котлети без грама м'яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

«Всіх звільнити»: командувач 8 армії ЗС РФ віддав наказ не відправляти «відказників» до України

«Всіх звільнити»: командувач 8 армії ЗС РФ віддав наказ не відправляти «відказників» до України

«Ледь що, зразу тікають»: офіцер спецназу ГРУ з презирством висловлюється про чеченців (перехоплення переговорів)

«Ледь що, зразу тікають»: офіцер спецназу ГРУ з презирством висловлюється про чеченців (перехоплення переговорів)

Дали залізному птаху «під хвіст»: ЗСУ збили ударний рашистський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець»

Дали залізному птаху «під хвіст»: ЗСУ збили ударний рашистський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.