29.67 / 30.57 33.01 / 34.26
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українки Грушина-Акобія та Ріжко стали чемпіонками Європи

9:28 2 квітня 2022
Аліна Грушіна-Акобія

Тріумфом двох українок ознаменувався черговий змагальний день на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Будапешті.

У категорії до 57 кг рівних не виявилося 22-річній Аліні Грушиній-Акобії (на фото у заголовку). На шляху до фіналу уродженка Полтавської області впевнено впоралася з Ангеліною Лисак із Польщі (10:1) та німкенею Сандрою Парушевські (8:1), а у вирішальній сутичці здолала бронзового призера Токіо-2020 болгарку Евеліну Георгієву Ніколову (6:2).

Таким чином, завоювавши «золото», Грушина-Акобія має тепер у своєму активі повний комплект медалей континентальних першостей — раніше у неї були «срібло» у Римі-2020 та «бронза» у Варшаві-2021.

Ще одну медаль найвищої проби виборола Тетяна Ріжко. Наша 24-річна співвітчизниця впевнено пройшла турнірною сіткою, послідовно впоравшись із Еліс Маноловою з Азербайджану (7:0), естонкою Вікторією Вессо (6:0) та болгаркою Софією Христовою Георгієвою (4:0). У фіналі Тетяна знову зустрілася з Еліс Маноловою й знову не залишила суперниці з Азербайджану жодних шансів — 4:0, завоювавши перше в кар'єрі «золото» континентальної першості (також у неї було «срібло» у Варшаві-2021).

А у категорії до 62 кг володаркою «бронзи» стала Ілона Прокопевнюк. Здолавши у чвертьфіналі італійку Аврову Кампанью (8:0), у ½ фіналу українка поступилася німкені Луїзі Хельзі Немеш (3:5). У «втішному фіналі» наша співвітчизниця в рівній боротьбі виявилася сильнішою за сербку Анну Фабіан та виборола другу бронзову медаль на першостях континенту в кар'єрі.

Таким чином, Україна з п'ятьма нагородами (два «золото», одне «срібло» та дві «бронзи») займає на даний момент друге місце у медальному заліку, поступаючись лише Туреччині (4+2+4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річна українка Олександра Хоменець стала віце-чемпіонкою Європи.

Фото uww.org

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кремль

Кремль висаджено у повітря і він розлетівся на шматки: Ірина Федишин поділилася з українцями своєю мрією (відео)

Збитий вертоліт

Майстер-клас від українських десантників: одним пострілом із протитанкової зброї знищено два гелікоптери окупантів

Олена Мозгова

«Поплакала — і знов фіалка розцвіла»: Мозгова розкритикувала «прозрілу» Лободу

Єгор Тугарін та Григорій Бреєв

Капітани-зрадники: кого росія залучає до ударів по Україні крилатими ракетами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.