Українки Грушина-Акобія та Ріжко стали чемпіонками Європи

Тріумфом двох українок ознаменувався черговий змагальний день на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Будапешті.

У категорії до 57 кг рівних не виявилося 22-річній Аліні Грушиній-Акобії (на фото у заголовку). На шляху до фіналу уродженка Полтавської області впевнено впоралася з Ангеліною Лисак із Польщі (10:1) та німкенею Сандрою Парушевські (8:1), а у вирішальній сутичці здолала бронзового призера Токіо-2020 болгарку Евеліну Георгієву Ніколову (6:2).

Таким чином, завоювавши «золото», Грушина-Акобія має тепер у своєму активі повний комплект медалей континентальних першостей — раніше у неї були «срібло» у Римі-2020 та «бронза» у Варшаві-2021.

Ще одну медаль найвищої проби виборола Тетяна Ріжко. Наша 24-річна співвітчизниця впевнено пройшла турнірною сіткою, послідовно впоравшись із Еліс Маноловою з Азербайджану (7:0), естонкою Вікторією Вессо (6:0) та болгаркою Софією Христовою Георгієвою (4:0). У фіналі Тетяна знову зустрілася з Еліс Маноловою й знову не залишила суперниці з Азербайджану жодних шансів — 4:0, завоювавши перше в кар'єрі «золото» континентальної першості (також у неї було «срібло» у Варшаві-2021).

А у категорії до 62 кг володаркою «бронзи» стала Ілона Прокопевнюк. Здолавши у чвертьфіналі італійку Аврову Кампанью (8:0), у ½ фіналу українка поступилася німкені Луїзі Хельзі Немеш (3:5). У «втішному фіналі» наша співвітчизниця в рівній боротьбі виявилася сильнішою за сербку Анну Фабіан та виборола другу бронзову медаль на першостях континенту в кар'єрі.

Таким чином, Україна з п'ятьма нагородами (два «золото», одне «срібло» та дві «бронзи») займає на даний момент друге місце у медальному заліку, поступаючись лише Туреччині (4+2+4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річна українка Олександра Хоменець стала віце-чемпіонкою Європи.

Фото uww.org

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