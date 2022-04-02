«Шизофренік та хвора людина»: Усик розповів, що зробив би під час зустрічі з путіним

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який залишив територію країни для початку підготовки до бою-реваншу з Ентоні Джошуа, не приховує своєї огиди до володимира путіна та до всіх росіян, які підтримують війну.

«Війна застала мене в Лондоні. Оскільки мій прямий рейс було скасовано, я діставався Києва через Польщу, і лише через два дні зміг побачити свою сім'ю та трохи заспокоїтися, — поділився Усик із виданням profiboxing.cz. — Я дуже радий тому, як увесь світ відреагував на ситуацію в Україні. А ті, хто підтримує війну, зокрема російські боксери Олександр Повєткін та Микола Валуєв, — для мене шизофреніки, хворі люди. Хоч я й вихований у православній вірі, яка вчить нас не судити інших…

Якби була нагода поговорити з путіним, що б я йому сказав? Нічого. Мені начхати на цю людину, мені нема чого йому сказати".

Нагадаємо, що офіційного оголошення про місто та дату бою-реваншу між Усиком та Джошуа поки що не було. «Поки Усик не готується до бою з Джошуа. Обговорення з командою Джошуа в розпалі. Ми спробуємо розпочати підготовку до реваншу. Поки ми не маємо дати бою, немає нічого. Звичайно, ми хочемо провести реванш із Джошуа. До того ж, це прописано в контракті. Після цього було б добре провести уніфікацію з Тайсоном Ф'юрі», — наводить слова менеджера нашого співвітчизника Егіса Клімаса сайт fightnews.info.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика показала, як «руський мир» прийшов до їхнього будинку.

Фото sport. cz

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