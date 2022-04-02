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Спорт

Легендарна футболістка напилася до безпам'ятства та ледь не вбила своїх дітей

19:14 2 квітня 2022
Хоуп Соло

Дворазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу у складі збірної США з футболу Хоуп Соло потрапила у скандальні хроніки.

Як повідомляє агентство АР, 40-річну жінку заарештували у Північній Кароліні за керування у нетверезому стані. Хоуп, перебуваючи за кермом автомобіля на парковці одного з торгових центрів, була настільки п'яною, що перебувала фактично в несвідомому стані. При цьому, за свідченнями очевидців, машина близько години стояла на місці з увімкненим двигуном, що цілком могло призвести до отруєння чадним газом, а в салоні разом із горе-матір'ю сиділи її дворічні діти-близнюки.

Більше того, при затриманні ексфутболістка чинила опір та відмовилася проходити тест на наявність алкоголю. У результаті Соло доставили до відділення поліції, звідки незабаром відпустили до засідання суду, призначеного на 28 червня. Зокрема, на ньому розглядатимуться звинувачення за кількома пунктами — водіння у нетверезому стані, опір вартовому правопорядку під час затримання та жорстоке поводження з дітьми.

Хоуп Соло з чоловіком та близнюками

Додамо, що Соло, яка зіграла на позиції воротаря 202 матчі за збірну США, неодноразово мала проблеми із дисципліною протягом своєї кар'єри. Зокрема, у 2014-му її заарештовували за звинуваченням у нападі на зведену сестру та племінника, а у 2016-му, незважаючи на статус легенди, голкіпера було виключено з національної збірної, після вильоту у чвертьфіналі Олімпіади в Ріо від Швеції назвавши суперниць «купкою трусів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що неповнолітній брат Кіліана Мбаппе потрапив у п'яну ДТП.

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