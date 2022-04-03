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Спорт

Два провідні футболісти «Динамо» знайшли собі нові клуби в Бразилії

9:29 3 квітня 2022
Карлос де Пена та Вітіньо

Київське «Динамо», яке вирушило в повному складі до Європи для проведення серії благодійних спарингів, оголосило на офіційному сайті про трансфер уругвайського футболіста Карлоса де Пени.

29-річний уругваєць підписав контракт із бразильським клубом «Інтернасьонал» з Порту-Алегрі. Нагадаємо, що де Пена приєднався до «Динамо» у квітні 2019 року і з того часу провів за команду 102 матчі та забив 19 м'ячів, ставши чемпіоном України та по два рази здобувши Кубок та Суперкубок країни. До речі, у новому клубі де Пена гратиме пліч-о-пліч з колишньою зіркою «Шахтаря» Тайсоном.

Карлос де Пена провів перше тренування у складі "Інтернасьонала"

Водночас, бразильський півзахисник киян Вітіньо, скориставшись спеціальним рішенням ФІФА щодо легіонерів у чемпіонаті України, повернувся на батьківщину — в «Атлетико Паранаенсе», де виступатиме до кінця сезону на правах оренди. З 1 липня контракт із футболістом, який у 13 поєдинках за «біло-синіх» забив три м'ячі, буде відновлено.

Вітіньо тимчасово повернувся до свого колишнього клубу

До речі, стало відомо, що динамівці, які тренуються під керівництвом Мірчі Луческу у Румунії, свій перший спаринг проведуть 12 квітня у Варшаві. На стадіоні «Войска Польського» чемпіони України зіграють із місцевою «Легією», ряди якої нещодавно поповнив один із лідерів «Динамо» Беньямін Вербіч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» продало в англійський «Евертон» захисника Віталія Миколенка.

Фото ФК «Динамо», ФК «Інтернасьйонал», ФК «Атлетіко Паранаенсе»

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