«Тепер я його нікому не віддам»: чемпіон ММА зберіг свій пояс у погребі в розграбованому орками Ірпені (відео)

Непереможний український боєць змішаних єдиноборств (ММА), чемпіон Bellator Ярослав Амосов, котрий зі зброєю в руках пішов захищати свою землю від рашистської нечисті, показав, як зберіг свій чемпіонський пояс.

28-річний спортсмен, який допомагав ЗСУ у лавах тероборони виганяти російських окупантів з рідного Ірпеня, після звільнення міста підійшов до свого будинку і дістав з погреба пакет, у якому зберігався його чемпіонський пояс Bellator. За словами бійця, дорогий для нього трофей встигла сховати перед евакуацією його мати.

«Пояс із великою історією. І тепер я нікому його не віддам. Моя мама надійно сховала його, завдяки чому він пережив бомбардування», — не приховує радості Ярослав Амосов.

Крім того, Ярослав на своїй сторінці в Instagram розмістив спільне фото з українськими воїнами, які звільняли Ірпінь.

Як відомо, Ярослав Амосов, який виграв у змішаних єдиноборствах усі 26 боїв, у червні минулого року переміг одноголосним рішенням суддів бразильця Дугласа Ліму та завоював пояс Bellator. Українець мав захищати свій титул у поєдинку проти британця Майкла Пейджа, але натомість пішов воювати з російськими окупантами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослав Амосов порвав джинси, виконуючи трюк на мотоциклі.

Фото Instagram

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