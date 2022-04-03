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Боєць ММА на прізвисько Чорна смерть «відключив» суперника рідкісним ударом: відео вбивчого нокауту

14:37 3 квітня 2022
Менні Акпан&nbsp;— Коннор Хітченс

У Манчестері (Англія) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) Cage Warriors 136, в одному з боїв якого вболівальники стали свідками яскравого нокауту.

Героєм вечора став місцевий боєць легкої ваги Менні Акпан, який вирубав рідкісним (а найголовніше, супервидовищним) ударом свого 24-річного співвітчизника Коннора Хітченса. У другому раунді спортсмен на прізвисько Чорна смерть завдав удару ногою з розвороту прямо в щелепу супернику, після чого рефері відразу ж зупинив поєдинок. Явний претендент на нокаут 2022 року!

Зазначимо, що Акпан відсвяткував четвертий успіх у професіональній кар'єрі (за однієї поразки), а ось Хітченс зазнав другої поспіль невдачі після шести поспіль перемог.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український чемпіон ММА Ярослав Амосов зберіг свій чемпіонський пояс у розграбованому росіянами Ірпені.

Фото boxemag.com

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