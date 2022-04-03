У вівторок, 5 квітня, на стадіонах Манчестера та Лісабона відбудуться перші матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів, у яких своїх суперників приймуть команди футболістів збірної України Олександра Зінченка та Романа Яремчука.

На арені «Етіхад» лідер англійської прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» зіграє з третьою командою чемпіонату Іспанії «Атлетико», який у 1/8 фіналу вибив із розіграшу інший манкуніанський клуб — «Манчестер Юнайтед».

Букмекери у майбутньому поєдинку віддають значну перевагу команді Хосепа Гвардіоли. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на виграш «МанСіті» приймає з коефіцієнтом 1,36, на нічию — 4,60, на перемогу гостей з Мадрида — 9,00.

Ще в одному протистоянні ігрового дня на арені «Да Луш» у Лісабоні зійдуться «Бенфіка» футболіста збірної України Романа Яремчука (нагадаємо, форвард у нинішній ЛЧ вразив ворота київського «Динамо») та англійський «Ліверпуль».

Не зважаючи на те, що у лісабонців буде перевага свого поля, букмекери бачать явним фаворитом протистояння земляків «Бітлз». Коефіцієнти William Hill промовисті: на виграш «Бенфіки» — 8,00, на мирний результат — 5,00, на перемогу «Ліверпуля» — 1,36.

У прямій трансляції матчі «Манчестер Сіті» — «Атлетико» та «Бенфіка» — «Ліверпуль» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

5 квітня (вівторок)

«Манчестер Сіті» — «Атлетико» 22:00 MEGOGO

«Бенфіка» — «Ліверпуль» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в середу, 6 квітня, ще у двох чвертьфіналах ЛЧ зійдуться «Челсі» — «Реал» та «Вільярреал» — «Баварія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фінал Ліги чемпіонів відібрали у росії та віддали Франції.

Фото uefa.com

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