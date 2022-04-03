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Спорт

Є що ділити: головного тренера «Челсі» покинула дружина-журналістка після 13 років шлюбу

19:19 3 квітня 2022
Томас Тухель із дружиною

Дружина головного тренера «Челсі» Томаса Тухеля, який виграв з лондонцями Лігу чемпіонів, подала на розлучення після 13 років шлюбу, повідомляє Daily Mail.

48-річний німецький фахівець та 46-річна колишня журналістка видання Suddeutsche Zeitung Сіссі розпочали минулого тижня шлюборозлучний процес після численних спроб зберегти сім'ю.

Як зазначає видання, дружина Тухеля перебралася до чоловіка до Лондона у серпні минулого року — через сім місяців після того, як колишній наставник «ПСЖ» очолив «синіх». Спочатку вона жила в готелі поблизу тренувальної бази «Челсі», а потім пара купила будинок.

Томас і Сіссі, які одружилися в 2009 році, мають двох неповнолітніх дочок — Кім та Емму, і тепер місіс Тухель зможе претендувати на половину загального майна, а також на половину майбутніх доходів тренера, який заробляє в Лондоні 7 млн фунтів стерлінгів (8,3 млн євро) на рік. Щоправда, джерела, близькі до пари, стверджують, що вони мають намір розлучитися полюбовно.

Томас Тухель з дружиною і дітьми після тріумфу "Челсі" в Лізі чемпіонів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Абрамович продає «Челсі» через накладені санкції.

Фото ФК «Челсі»

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