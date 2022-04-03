Олексій Новіков став найсильнішою людиною Європи та закликав публіку вшанувати пам'ять українських воїнів (відео)

Знаменитий стронгмен Олексій Новіков, який перерахував на потреби української армії 100 тисяч доларів, виграв престижні «Ігри гігантів» в англійському Лідсі і завоював титул найсильнішої людини Європи.

26-річний киянин переміг на змаганнях у двох вправах із п'яти та з 52 підсумковими балами випередив усіх своїх суперників. Новіков на чотири очки обійшов віцечемпіона шотландця Люка Столтмена та на 14,5 бала — грузина Костянтина Джанашію, якому дісталася «бронза». Ще один український силач — львів'янин Павло Кордіяка фінішував на «Іграх силачів» на четвертому місці (37 пунктів).

Перемогу в Англії Олексій Новіков присвятив своїй країні, яка бореться з російськими окупантами, і під час флеш-інтерв'ю перейшов на українську мову.

«Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запам"ятайте це. Ми будемо найквітучішою країною на планеті. Ми будемо жити дуже гарно. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, що Україна — це справді найкраща країна. Не хочу ніде жити, крім України. Слава Україні!» — заявив стронгмен, який став у 2020 році найсильнішою людиною планети.

Олексій Новіков (у центрі) випередив на п'єдесталі пошани силачів із Шотландії та Грузії

Крім того, під час нагородження українець звернувся до зали із проханням.

«Це свято пройшло дуже весело та здорово, але зараз в Україні війна. Будь ласка, зробіть це для мене. Вшануйте хвилиною мовчання всіх, хто загинув», — закликав публіку Олексій Новіков.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олексій Новіков виграв престижний турнір на «Острові сили» у Бахрейні.

Фото Instagram

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter