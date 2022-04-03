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Спорт

Де дивитися онлайн «Челсі» — «Реал»: розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів

17:07 4 квітня 2022
Челсі&nbsp;— Реал

У середу, 6 квітня, у Лондоні та Вільярреалі відбудуться чергові перші поєдинки ¼ фіналу Ліги чемпіонів.

Другий рік поспіль на стадії плей-оф зійдуться «Челсі» та «Реал». Минулого сезону лондонці вибили Королівський клуб у півфіналі із загальним рахунком 3:1 і в підсумку завоювали головний трофей ЛЧ.

Цього разу букмекери у першій зустрічі підопічних Томаса Тухеля (німець, до речі, у своїй тренерській кар'єрі ніколи не програвав іспанським клубам) і Карло Анчелотті знову віддають перевагу англійському гранду. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Челсі» приймає з коефіцієнтом 2,05, на нічию — 3,30, на виграш «Реала» — 3,70.

Ще в одному поєдинку ігрового дня в Іспанії зійдуться «Вільярреал» та «Баварія», яка знищила до 1/8 фіналу за сумою двох зустрічей «Зальцбург» (8:2).

Бачать букмекери підопічних Юліана Нагельсманна фаворитом дуелі і цього разу. Контора William Hill шанси «Вільярреала» на перемогу оцінює коефіцієнтом 5,50, нічию — 4,20, виграш німців — 1,57.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

6 квітня (середа)

«Челсі» — «Реал» 22:00 MEGOGO

«Вільярреал» — «Баварія» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що поєдинки у відповідь ¼ фіналу Ліги чемпіонів намічені на 12 і 13 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Челсі» Томас Тухель розлучається з дружиною.

Фото uefa.com

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