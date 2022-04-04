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Спорт

РосТВ пробило чергове дно: показ поєдинку бундесліги перервали через прапори України (відео)

10:14 4 квітня 2022
Боруссія Менхенгладбах – Майнц

Російський спортивний телеканал «Матч ТВ» перервав трансляцію матчу чемпіонату Німеччини з футболу «Боруссія» (Менхенгладбах) — «Майнц» (1:1) на 9-й хвилині.

«Демарш» за порєбріком був викликаний тим, що німецькі оператори показували прапори України на трибунах та заклики зупинити війну (Stop war та Stand with Ukraine — «Стоп війні» та «Стоїмо з Україною») на рекламних екранах навколо поля.

Нагадаємо, що 2 квітня «Матч ТВ» з аналогічної причини перервав показ поєдинку бундесліги «Боруссія» (Дортмунд) — «Лейпциг» (1:4). Тоді російський транслятор протримався майже 13 хвилин.

До речі, англійська прем'єр-ліга та французька ліга 1 вже припинили показ своїх матчів у росії, але решта чемпіонатів продовжує трансляції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер збірної України Олександр Петраков різко висловився про можливий матч із командою росії.

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