Знаменитий футбольний тренер зізнався, що хворий на рак

Знаменитий футбольний тренер, наставник збірної Нідерландів Луї ван Гал, який вивів підопічних на ЧС-2022, сидячи в інвалідному візку, зізнався, що бореться з раком простати, повідомляє Daily Mail.

Свій страшний діагноз 70-річний фахівець підтвердив в ефірі голландського телешоу «Умберто», уточнивши, що тривалий час тримав хворобу в секреті від своїх футболістів. Ван Гал уточнив, що він мав агресивну форму лейкемії і пройшов 25 курсів опромінення.

«Щоразу, коли я був тренером збірної, мені доводилося вночі їхати до лікарні та заходити через чорний вхід. Досі гравці не знали про це, думаючи, що я здоровий. Але це не так.

Від раку простати не вмирають принаймні у 90% випадків. Зазвичай, це інші основні захворювання, які вбивають вас. Але в мене була досить агресивна форма, я опромінювався 25 разів. Щоб продовжувати йти по життю, ще треба багато зробити", — відверто розповів Луї ван Гал.

Як відомо, фахівець тричі очолював збірну Нідерландів і на ЧС-2014 привів підопічних до завоювання бронзових медалей. На клубному рівні ван Гал працював з «Аяксом», «Барселоною», АЗ, «Баварією» та «Манчестер Юнайтед». «Аякс» під його орудою виграв Лігу чемпіонів, Кубок, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок, а «Барселона» — Суперкубок УЄФА. Фахівець також ставав чемпіоном Нідерландів (з «Аяксом» та АЗ), Іспанії (з «Барселоною») та Німеччини (з «Баварією»). Крім того, з «МЮ» він переміг у Кубку Англії.

2010 рік. Луї ван Гал святкує з "Баварією" чемпіонський титул у бундеслізі

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування фінального турніру ЧМ-2022, який пройде з 21 листопада по 18 грудня, підопічні Луї ван Гала зіграють в одній групі із Сенегалом, Еквадором та господарями турніру. Сам голландець був відсутній на церемонії у Катарі через позитивний ПЛР-тест.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної Уельсу Девіда Брукса діагностували рак.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед», ФК «Баварія»

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