29.65 / 30.66 32.99 / 34.31
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Різати цих свиней у всіх куточках світу»: Рустам Худжамов закликав Україну наслідувати приклад Моссаду

19:23 4 квітня 2022
Рустам Худжамов

Колишній воротар «Динамо», «Шахтаря» та збірної України Рустам Худжамов, який тренує голкіперів житомирського «Полісся», гнівно відреагував на звірства рашистської нечисті у Бучі та на його рідній Київщині загалом.

«Геноцид українців… Це саме те, що відбувається по всій країні, це те, що витворяла біомаса, яка чомусь називає себе людьми, — написав 39-річний Рустам Худжамов в Instagram. — Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була створена організація за прикладом Моссаду (спецслужба Ізраїлю, яка розшукує та знищує ворогів держави по всьому світу. — Авт.). Щоб цих свиней різали по всьому світу, разом з їхніми вибл****ми і дружинами, котрі радіють тому, що награбоване. Різати без жалю, як худобу, на очах їхніх дітей. Якщо таку службу буде створено, то я хочу бути в ній».

«Суки», — коротко прокоментував посаду колишнього одноклубника ексфутболіст збірної України В'ячеслав Шевчук.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український телекоментатор Віктор Вацко палко відповів брехунам з Росії.

443

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відсотки за кредитами

«ПриватБанк» передумав — кредитних канікул до червня не буде

Гривні

Перерахують у квітні, але виплатять у липні: в Україні підвищать пенсії 2,5 млн осіб

Бородянка

Гірше, ніж у Бучі: генпрокурорка назвала ще одне місто під Києвом, де окупанти скоїли страшні воєнні злочини

Заклеєні вікна

Якщо вікна вціліли: лайфхак, як відмити клей скотчу зі скла і що не варто робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.