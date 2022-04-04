«Різати цих свиней у всіх куточках світу»: Рустам Худжамов закликав Україну наслідувати приклад Моссаду

Колишній воротар «Динамо», «Шахтаря» та збірної України Рустам Худжамов, який тренує голкіперів житомирського «Полісся», гнівно відреагував на звірства рашистської нечисті у Бучі та на його рідній Київщині загалом.

«Геноцид українців… Це саме те, що відбувається по всій країні, це те, що витворяла біомаса, яка чомусь називає себе людьми, — написав 39-річний Рустам Худжамов в Instagram. — Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була створена організація за прикладом Моссаду (спецслужба Ізраїлю, яка розшукує та знищує ворогів держави по всьому світу. — Авт.). Щоб цих свиней різали по всьому світу, разом з їхніми вибл****ми і дружинами, котрі радіють тому, що награбоване. Різати без жалю, як худобу, на очах їхніх дітей. Якщо таку службу буде створено, то я хочу бути в ній».

«Суки», — коротко прокоментував посаду колишнього одноклубника ексфутболіст збірної України В'ячеслав Шевчук.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український телекоментатор Віктор Вацко палко відповів брехунам з Росії.

443

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter