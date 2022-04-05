«Не ділимо на своїх та чужих»: лідер «Шахтаря» та збірної України тренується з «Динамо»

Київське «Динамо», яке у повному складі залишило Україну для проведення благодійних матчів із топ-клубами Європи, активно тренується в Румунії.

«Біло-сині» надали можливість займатися в загальній групі півзахиснику донецького «Шахтаря», головного конкурента киян у чемпіонаті країни, та збірної України Тарасу Степаненку. «Наш клуб не ділить футболістів на своїх та чужих, особливо зараз, у лихоліття страшної війни в нашій країні. Інтереси національної збірної завжди мали велике значення для нашого клубу, тому „Динамо“ із задоволенням прийняло Тараса до свго розташування та допомагатиме йому підтримувати форму», — йдеться у повідомленні на офіційному сайті чинного чемпіона країни.

При цьому, як повідомляє ресурс, перебування «гірника» в «Динамо» обмежиться лише підтримуванням форми — у благодійних матчах він не братиме участі.

Додамо, що Степаненко, який став одним із організаторів фонду військової та гуманітарної допомоги під час війни, виступає за «Шахтар» із 2010 року. У складі «гірників» він вісім разів став чемпіоном України, сім разів здобув Кубок країни та став володарем п'яти Суперкубків.

Примітно, що свого часу Тарас спровокував конфлікт під час очного матчу команд у 2016 році — після забитого у ворота «Динамо» м'яча гравець побіг до фансектора «біло-синіх» та демонстративно поцілував емблему «Шахтаря», після чого отримав по ногах від кількох динамівців. Після цього «гірник» сказав, що дружба з Ярмоленком закінчена, а іншому футболісту «Динамо» Денису Гармашу радив вивчити інші слова, крім матів, та прочитати хоч одну книгу. З останнім Степаненко тепер тренуватиметься пліч-о-пліч…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тарас Степаненко збирався захищати свою сім'ю з лопатою в руках.

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