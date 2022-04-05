Друга футболіста збірної України росіяни розстріляли на блокпосту в Херсоні

Гравець збірної України Віктор Коваленко, який виступає в Італії за «Спецію», розповів про те, що сталося з його другом, який намагався виїхати з окупованого Херсону.

«У мене є фото мого друга. Він п'ять днів ховався у сховищі, потім спробував виїхати. Він сів у машину з братом та дівчиною. На першому ж блокпості російські військові зупинили машину та розстріляли обох хлопців, не повернувши навіть тіла для поховання. Дівчину протримали три години, потім відпустили — вона втекла із криком», — поділився футболіст в інтерв'ю виданню Gazzetta dello Sport.

При цьому Віктор, який народився та виріс у Херсоні, повідомив, що його батьки та рідні продовжують залишатися в окупованому росіянами місті.

«На щастя, з ними все добре, але невизначеність присутня. Ми не знаємо, як довго триватиме ця абсурдна війна. Херсон окуповано, бомби скинуті за 15 км від нашого будинку. Розумію, що зараз вони не зможуть евакуюватися та приїхати до мене — надто небезпечно. У тому районі, якщо бачать машину, що проїжджає, росіяни стріляють: неважливо, мирні там, жінки чи діти. Щоб виїхати з Херсона, потрібно пройти три блокпости. Але є ще один аспект, який необхідно враховувати. Мої батьки ніколи не погодилися би виїхати. І такої думки дотримуються багато українців. Якщо ви вийдете зі свого будинку, можете бути впевнені, що після повернення нічого не знайдете: приходять росіяни й усе забирають. Тому вибір простий: залишатися там, захищати не лише свій будинок, а й своє життя. У мого тата є дробовик. Він сподівається, що йому не доведеться його використати, але якщо він це зробить, то захистить себе та свою сім'ю», — додав Коваленко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько олімпійської чемпіонки Пекіна-2008 шаблістки Олени Хамрової загинув після ракетного удару по Миколаєву.

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