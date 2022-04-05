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Спорт

Грати краще у футбол на росії не стануть: рашисти-мародери продають украдене екіпірування збірної України

18:43 5 квітня 2022
Збірна України з футболу

Злочини російських окупантів на території України не обмежуються цинічними вбивствами безневинних громадянських людей.

Нелюди, що приїхали з російської глушини, в розмовах зі своїми близькими хизуються, як вони стали мародерами, а потім масово відправляють награбоване (посилки важать часом кілька сотень кілограмів) на батьківщину.

Не гребують росіяни забирати й одяг. Зокрема, на одному з інтернет-сервісів для розміщення оголошень було опубліковано фотографію з пропозицією про продаж екіпірування збірної України з промовистим описом: «Була взята під Броварами в якості трофею».

«Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї — це захоплена в бою зброя ворога. У росіян „трофеї“ — це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі громадянського населення. Мародери, передайте ці речі до розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?», — іронічно написали на сторінці Української асоціації футболу (УАФ) в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика емоційно відреагувала на те, що окупанти зробили з її будинком під Києвом.

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