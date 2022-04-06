У боях за Херсон загинув відомий український легкоатлет-рекордсмен

54-річний титулований український легкоатлет-марафонець Анатолій Зерук загинув у боях за Олешки, що за 20 км від Херсона.

Трагічну новину повідомили на сайті Федерації легкої атлетики Вінницької області. Незважаючи на поважний вік, у 2019-му Анатолій вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ), перебував на посаді штаб-сержанта. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) «за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Зерук проживав та активно займався спортом у Вінниці. Є майстром спорту міжнародного класу, багаторазовий переможець та призер міжнародних змагань — зокрема, у 1999-му тріумфував на марафоні в Енсхеде (Нідерланди), а в 2004-му став найкращим у Страсбурзі (Франція). Також у 1998-му на змаганнях із марафонського бігу в Гамбурзі (Німеччина) встановив рекорд України, подолавши дистанцію за 2:11:50 сек.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти закатували до смерті рекордсмена Книги рекордів України Сергія Проневича.

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