У четвер, 7 квітня, у Бухаресті пройде матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між київським «Динамо» та лісабонським «Спортингом».

Цей поєдинок мав пройти 2 березня в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, але був перенесений у зв'язку із початком війни в нашій країні на нейтральну територію.

«Зібрати команду виявилося непросто, адже на момент початку війни гравці перебували не лише в Києві, а й у Полтавській, Черкаській областях та інших регіонах України, — наводить слова заступника генерального директора „Динамо“ Сергія Мохника офіційний сайт „біло-синіх“. — Але нам це вдалося, і зараз хлопці в повному складі перебувають у Румунії та готуються до поєдинку. Зробити це вдалося завдяки всебічній підтримці керівництва країни на чолі з Президентом України, нашим Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленським. Ми зробимо все від себе залежне, щоби юні футболісти, які є майбутнім нашого футболу, виправдали цю довіру та гідно представили Україну на європейській футбольній арені».

Поєдинок пройде на стадіоні «Джулешті» (вміщує 14 тисяч глядачів), який буквально днями урочисто відкрили у столиці Румунії. Перший офіційний матч на ньому провели на вихідних у чемпіонаті Румунії між «Рапідом» та «Ботошані», а «Динамо» та «Спортинг» зіграють першу міжнародну зустріч на арені.

Додамо, що обидві команди грали на груповому етапі турніру. «Динамо» посіло друге місце, поступившись лише португальській «Бенфіці» (при цьому позаду залишилися дворазовий переможець турніру каталонська «Барселона», а також мюнхенська «Баварія»), а «Спортинг» виграв свою групу, в якій також виступали дортмундська «Боруссія», голландський «Аякс» та турецький «Бешикташ»

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Спортинг» на території України (початок — о 15:00 за київським часом) покажуть відеосервіс MEGOGO (перегляд гри для українців буде безкоштовним) та клубний динамівський канал «Динамо TV» .

Юнацька ліга УЄФА. 1/8 фіналу

7 квітня (четвер)

«Динамо» — «Спортинг» 15:00 MEGOGO, «Динамо TV»

Зазначимо, що переможець матчу «Динамо» — «Спортинг» зіграє у чвертьфіналі з лісабонською «Бенфікою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» в повному складі виїхало за межі України заради проведення благодійних матчів.

Фото ФК «Динамо»

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter