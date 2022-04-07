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Спорт

Багаторазовий чемпіон Європи втратив у Маріуполі двох близьких

10:25 7 квітня 2022
Багаторазовий чемпіон Європи втратив у Маріуполі двох близьких

У сім'ї титулованого українського гімнаста, чотириразового чемпіона Європи та бронзового призера Олімпіади-2012 зі спортивної гімнастики Ігоря Радивилова, ім'ям якого назвали складний елемент (з часом стрибок заборонили), сталася трагедія. У рідному місті спортсмена — Маріуполі, що знищується рашистами, померли його дідусь та бабуся. Про це повідомила в Instagram дружина Ігора, колишня гімнастка збірної України, чемпіонка Європи Ангеліна Радивилова (Кисла).

«Сьогодні ми дізналися, що бабуся та дідусь мого чоловіка померли у Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати», — написала дружина гімнасту.

Ще раніше Ангеліна виклала у мережі фото зруйнованого Маріуполя.

«Це місто та вулиця, на якій виріс мій чоловік. Ну це для тих, хто досі думає, що ми самі себе бомбимо. А ось це приїхало нас від чогось рятувати», — написала Радивилова.

Нагадаємо, що Кисла та Радивилов зіграли весілля у вересні 2016-го одразу після Олімпійських ігор у Ріо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що путінські нелюди вбили в Маріуполі 11-річну гімнастку.

Фото Instagram

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