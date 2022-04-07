«Не*уй любити батьківщину на відстані»: український футболіст закликав депортувати з Європи всіх путінських шавок

Колишній футболіст збірної України Євген Шахов, який виступає за грецький АЕК, вимагає депортувати з Європи всіх росіян, які підтримали агресію в Україні. Чемпіона Європи серед юнаків у футболці збірної України та фіналіста Ліги Європи у складі «Дніпра» до глибини душі обурили марші путінських посіпак, що прокотилися рядом країн.

«Вважаю, що всі росіяни, які перебувають в інших країнах і одночасно проводять марші на підтримку російської агресії в Україні, мають бути депортовані назад до Росії. Не*уй любити батьківщину на відстані», — написав Євген Шахов в Instagram.

Нагадаємо, що клуби та збірна країни-окупанта вже відчули на собі наслідки злочинних дій, бувши відстороненими від усіх змагань, що проводяться під егідою УЄФА та ФІФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що рашисти-мародери продають вкрадене екіпірування збірної України.

Фото uaf.ua

382

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter