«Динамо» вилетіло від «Спортинга» з Юнацької ліги УЄФА: відеоогляд матчу

У четвер, 7 квітня, київське «Динамо» U19, що вибило з Юнацької ліги УЄФА іспанський «Депортиво», провело на 14-тисячному стадіоні «Джулешті» у Бухаресті матч 1/8 фіналу проти однолітків з португальського «Спортинга». Зустріч мала відбутися ще на початку березня в Києві, але була перенесена на квітень і до Румунії через початок російського вторгнення в Україну.

«Динамо» U19 (Київ, Україна) — «Спортинг» U19 (Лісабон, Португалія) — 1:2

«Динамо»: Нещерет, Малиш, Боль, Дячук, Бенедюк, Бражко, Яцик, Царенко (Ель-Хамліші, 88), Волошин (Горбач, 88), Діалло, Близниченко.

Голи: Бражко (49, з пенальті) — Кабрал (2, 28).

Поєдинок підопічних Ігоря Костюка та Філіпе Педру став першим міжнародним матчем на новенькій домашній арені бухаресткого «Рапіда», яку відкрили наприкінці березня. Вхід на трибуни був безкоштовним, але кожен уболівальник міг пожертвувати 10 або 20 лей (2 або 4 євро) на допомогу українським біженцям, котрі перебралися до Румунії.

Початок поєдинку, на який динамівці вийшли з українськими прапорами на плечах, отримавши при цьому від «Спортинга» клубну футболку з написом «Україні — мир!», «біло-синім» відверто не вдався. Вже на 2-й хвилині зустрічі форвард Кабрал вивів португальців уперед, а на 28-й він же подвоїв перевагу «Спортинга». Два не особливо небезпечні удари у площину зі штрафних — усе, що вдалося «Динамо» в атаці до перерви.

0:1 Кабрал (2-а хв.)

0:2 Кабрал (28-а хв.)

На початку другої 45-хвилинки Бражко, реалізувавши пенальті, який призначили за фол на Волошині, здавалося, подарував «Динамо» надію. Але відзначитися ще раз португальці парубкам Костюка не дозволили. Війна, зім'ята підготовка, брак ігрової практики і, будемо об'єктивні, майстерність суперника зробили свою чорну справу. «Динамо», що громило в розіграші «Бенфіку», «Барселону» та «Баварію», припинило боротьбу на стадії 1/8 фіналу.

1:2 Бражко (49-а хв., з пенальті)

У чвертьфіналі турніру «Спортинг» зіграє проти земляків з «Бенфіки», з якою «Динамо» обмінялося перемогами на груповій стадії (4:0 у Києві та 0:1 у Лісабоні).

До речі, решта матчів ¼ фіналу Юнацької ліги УЄФА вже зіграно: «Ювентус» — «Ліверпуль» — 2:0, «ПСЖ» — «Зальцбург» — 1:3, «Боруссія» (Дортмунд) — «Атлетико» — 0:1.

Як відомо, фінал чотирьох турнірів відбудеться 22−25 квітня на стадіоні «Коловре» поблизу штаб-квартири УЄФА у швейцарському Ньоні. Якщо «Спортинг» зможе вперше в історії клубу пробитися до півфіналу турніру, то 22 квітня оскаржить путівку до фіналу у матчі з «Ювентусом» (ще одну півфінальну пару склали «Атлетико» та «Зальцбург»). Володар трофею стане відомим 25 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» вилетів із Юнацької ліги УЄФА після групового турніру.

Фото ФК «Динамо», ФК «Спортинг»

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