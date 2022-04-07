Президент WBC Ukraine («Всесвітня боксерська рада. Україна») Микола Ковальчук, будинок якого знаходиться в Бучі, розповів про звірства путінських окупантів, скоєних у місті під Києвом.

«Проїжджаючи вулицями Бучі, зараз можна побачити весь жах звірств, які творили орки, — цитує Миколу Ковальчука сайт «Чемпіон». — Тільки на вулиці, де я проживаю, жорстоко вбито 87 безневинних мешканців разом із маленькими дітьми. Навколо багато трупів. Людей зв'язували та розстрілювали, після чого складали до купи, обливали бензином та спалювали тіла.

Коли Бучу звільнили від російських окупантів, моєму куму Роману, який всю війну воює на передовій, вдалося дістатися мого дому. Його теж не оминули російські окупанти. На вході стояли розтяжки із гранат. Будинок повністю обстріляний та пограбований. Окупанти вбили мого вірного друга, собаку, мою чемпіонку Ракату. Вони підірвали її гранатою для розваги та спостерігали, як вона вмирала. Ще одного пса, Атоса, вдалося врятувати. Він дивом вижив і зараз перебуває у дуже тяжкому стані під пильною увагою лікарів. Його контузило від вибуху гранати, а від уламків ранами вкрите все тіло. У такому стані він був кілька днів, доки військові не врятували його".

Собаку Миколи Ковальчука, який дивом вижив після обстрілів, рятують лікарі

Також Микола Ковальчук розповів, що разом із віцепрезидентом WBC Ukraine Сергієм Ватаманюком (екстренер Олександра Усіка та Дениса Беринчика) та всією командою активізували роботу благодійного фонду WBC Cares Ukraine та збирають гуманітарну допомогу з усього світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Усика показала, на що «руський мір» перетворив їхній будинок.

Фото Instagram

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