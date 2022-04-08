Вистраждана нічия «Аталанти» та втрачена перемога команди Ярмоленка: відеоогляди матчів Ліги Європи

У четвер, 7 квітня, у Лондоні, Лейпцигу, Франкфурті та Бразі відбулися перші матчі ¼ фіналу Ліги Європи, в якій продовжують боротьбу клуби Андрія Ярмоленка та Руслана Малиновського.

Ліга Європи. ¼ фіналу. Перші матчі

«Лейпциг» (Німеччина) — «Аталанта» (Італія) — 1:1 (Дзаппакоста, 58, у свої ворота — Муріель, 17). На 58-й хвилині Андре Сілва («Лейпциг») не реалізував пенальті.

Італійці з Русланом Малиновським у запасі можуть цілком бути задоволені гостьовою нічиєю, адже футболісти «Лейпцига» не лише не реалізували пенальті та перевірили на міцність штангу та поперечину воріт «Аталанти», а й не скористалися ще з кількох реальних нагод. Хоча й команда з Бергамо могла розраховувати в атаці на більше.

«Вест Хем» (Англія) — «Ліон» (Франція) — 1:1 (Боуен, 52 — Ндомбеле, 66). На 45+3-й хвилині вилучений Крессуелл («Вест Хем»).

Лондонці, котрі весь другий тайм змагалися у меншості, не змогли втримати перемогу над дев'ятою командою чемпіонату Франції, у складі якої гольовою передачею дебютував у єврокубках ексфутболіст «Шахтаря» Тете. Андрій Ярмоленко всю зустріч провів у запасі «молотобійців».

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Барселона» (Іспанія) — 1:1 (Кнауфф, 48 — Торрес, 66). На 78-й хвилині вилучений Тута («Айнтрахт»).

«Брага» (Португалія) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 1:0 (Руїс, 40).

Чвертьфінальні зустрічі у відповідь відбудуться 14 квітня.

Були зіграні 7 квітня і матчі ¼ фіналу Ліги конференцій: «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Славія» (Чехія) — 3:3 (Сіністерра, 10, Сенезі, 74, Оркун, 86 — Олайінка, 41, Сор, 67, Траоре, 90+5; захисник збірної України Тарас Качараба відіграв у складі пражан увесь поєдинок, а ще один наш співвітчизник Максим Таловеров був замінений на 66-й хвилині), «Буде-Глімт» (Норвегія) — «Рома» (Італія) — 2:1 (Салтнес, 56, Ветлесен, 89 — Пеллегріні, 43), «Марсель» (Франція) — ПАОК (Греція) — 2:1 (Жерсон, 13, Пайєт, 45 — Ель-Каддурі, 48; на 90+4-й хвилині у французів вилучений Жерсон), «Лестер» (Англія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 0:0. Поєдинки у відповідь відбудуться 14 квітня.

Відеоогляд матчу «Фейєноорд» — «Славія» — 3:3

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хет-трик Каріма Бензема у чвертьфіналі Ліги чемпіонів допоміг «Реалу» перемогти в Лондоні «Челсі».

Фото uefa.com

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