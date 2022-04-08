Скандального українського боксера звинуватили у роботі на спецслужби Росії

Український боксер Іван Редкач, який одружився в США з давньою коханою Ганною Андрєєвою, завербований спецслужбами Росії, стверджує Telegram-канал «Всевидюче ОКО», у якого понад 1 млн передплатників.

За інформацією джерела, 35-річний уродженець Сумської області разом із російським куратором намагається отримати доступи до великих українських Telegram-каналів, а також до облікових записів відомих українських Instagram-блогерів з метою зламу та подальшої передачі даних російській стороні.

«Зовсім зубожілий український боксер Іван Редкач використовує залишки колишньої популярності, щоб кидати людей на гроші, — повідомляє „Всевидяче ОКО“. — Також, за перевіреною інформацією, Іван Редкач завербований російськими спецслужбами. Проживаючи у США, він втирається в довіру та намагається зламувати великі українські соціальні мережі (Instagram-акаунти блогерів, великі Telegram-канали) на замовлення російських кураторів. Редкач пише в особисті повідомлення адміністраторам великих соцмереж із пропозицією оформити галочку (верифікацію) за 3000 доларів. Отримавши передоплату, під будь-яким приводом, навіть клятви, намагається отримати права адміністратора в каналі, щоб вкрасти медіаресурс і передати його своїм російським кураторам. Коли їм це не вдається, вони зникають разом із отриманою передоплатою (1500 $), нібито за отримання верифікації (галочки) у Telegram/Instagram. Процесом займається громадянин РФ Mavlobek Khamraliev, на кого і працює завербований Редкач».

Нагадаємо, що нещодавно у сторіз Instagram Івана запитали, чи любить він Україну. Боксер дав ствердну відповідь, проте заявив, що не любить людей, які там живуть. Він обізвав українців жебраками у душі, які не мають своєї думки, мрії та мотивації.

«Дуже люблю Україну, але не люблю людей, які живуть там. Вони без мрії, без мотивації, без своєї думки, жебраки у душі», — заявив Іван Редкач.

До речі, обліковий запис Івана Редкача в Instagram на момент публікації матеріалу був недоступний.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іван Редкач програв бій екс-чемпіону світу американцю Реджису Прогрейсу.

Фото Instagram

544

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter