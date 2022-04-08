29.72 / 30.83 32.66 / 33.96
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Шахтар» повернув де Дзербі та відпустив ще одного футболіста до закордонного клубу

12:16 8 квітня 2022
«Шахтар» повернув де Дзербі та відпустив ще одного футболіста до закордонного клубу

Лідер чемпіонату України, перерваного через російське вторгнення, донецький «Шахтар» без переважної кількості легіонерів зібрався в Туреччині та відновив у Стамбулі тренувальний процес, повідомляє офіційний сайт клубу.

У найближчих планах команди італійського спеціаліста Роберто де Дзербі, який уже приєднався до колективу, серія благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace.

«На жаль, не буде багатьох бразильських гравців — більшість із них відмовляється, — заявив спортивний директор «Шахтаря» Даріо Срна. — Прибудуть, можливо, тільки Марлон та Ісмаїлі. У Туреччині починаємо грати: 13 квітня зустрічаємося з «Бешикташем», 19-го — з «Фенербахче». Потім — «Севілья», «Хайдук», «ПСЖ» та «Лаціо».

«Знову разом», — підписав спільне фото Роберто де Дзербі та Даріо Срни офіційний обліковий запис «Шахтаря» в інстаграмі.

Ще один легіонер «Шахтаря» працевлаштувався в Бразилії. На правах оренди в «Інтернасьйонал» перебрався 22-річний захисник Вітао, який став одноклубником свого колишнього партнера по команді Тайсона та ексгравця «Динамо» Карлоса де Пени.

Нагадаємо, що після початку війни гравці «Шахтаря» Жуніор Мораєс та Майкон перебралися до «Корінтіансу», Теті — до «Ліону», а Вінісіус Тобіас підписав угоду з «Реалом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Шахтаря» Тарас Степаненко опинився у тренувальному таборі «Динамо».

Фото ФК «Шахтар», ФК «Інтернасьйонал»

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марина Лазебна

Кому підвищують пенсії попри війну, хто і як зможе отримати соцвиплати наперед — розповідає міністерка Марина Лазебна

Рашисти вдарили «Іскандером» по вокзалу в Краматорську: десятки загиблих та поранених

Рашисти вдарили «Іскандером» по вокзалу у Краматорську: десятки загиблих і поранених (фото, відео 18+)

Володимир Путін

Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Потап

«Горіти тобі, Миколо, у пекельному вогні», — Потап розмазав Баскова за його підтримку війни проти України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.