«Шахтар» повернув де Дзербі та відпустив ще одного футболіста до закордонного клубу

Лідер чемпіонату України, перерваного через російське вторгнення, донецький «Шахтар» без переважної кількості легіонерів зібрався в Туреччині та відновив у Стамбулі тренувальний процес, повідомляє офіційний сайт клубу.

У найближчих планах команди італійського спеціаліста Роберто де Дзербі, який уже приєднався до колективу, серія благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace.

«На жаль, не буде багатьох бразильських гравців — більшість із них відмовляється, — заявив спортивний директор «Шахтаря» Даріо Срна. — Прибудуть, можливо, тільки Марлон та Ісмаїлі. У Туреччині починаємо грати: 13 квітня зустрічаємося з «Бешикташем», 19-го — з «Фенербахче». Потім — «Севілья», «Хайдук», «ПСЖ» та «Лаціо».

«Знову разом», — підписав спільне фото Роберто де Дзербі та Даріо Срни офіційний обліковий запис «Шахтаря» в інстаграмі.

Ще один легіонер «Шахтаря» працевлаштувався в Бразилії. На правах оренди в «Інтернасьйонал» перебрався 22-річний захисник Вітао, який став одноклубником свого колишнього партнера по команді Тайсона та ексгравця «Динамо» Карлоса де Пени.

Нагадаємо, що після початку війни гравці «Шахтаря» Жуніор Мораєс та Майкон перебралися до «Корінтіансу», Теті — до «Ліону», а Вінісіус Тобіас підписав угоду з «Реалом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Шахтаря» Тарас Степаненко опинився у тренувальному таборі «Динамо».

Фото ФК «Шахтар», ФК «Інтернасьйонал»

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