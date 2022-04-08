«Не всі росіяни погані»: українські сестри-чемпіонки вляпалися у гучний скандал через агресора

Найсильніші шахістки України, багаторазові чемпіонки світу сестри Марія та Анна (свого часу вона обмінювалася футболками з Кріштиану Роналду) Музичук відмовилися підтримати виключення росії з Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Як виявилося, Львівська обласна федерація шахів (ЛОФШ) звернулася з відкритим листом до президента Федерації шахів України з проханням звернутися до ФІДЕ для посилення санкцій проти росії та білорусі аж до виключення з міжнародної федерації. Але титуловані українські шахістки Музичук, які мешкають у Львові, відмовилися підписати це звернення. Як стверджує заступник голови ЛОШФ Назар Фірман, сестри Музичук мають особисту симпатію до президента ФІДЕ Аркадія Дворковича — громадянина росії, колишнього заступника голови в уряді Дмитра Медведєва.

«Гросмейстерки Анна та Марія Музичук своїх підписів під листом не поставили, вони вважають, що „не всі так однозначно“ та „не всі росіяни погані“. Для нас така позиція львів'янок дивна, ми вирішили припинити співпрацю з ними. Йде війна, потрібна чітка позиція щодо країни-агресора. Організація розпочала процедуру їхнього виключення з президії та членства у федерації», — заявив Назар Фірман у коментарі «НВ»

Як відомо, раніше Марія та Анна Музичук брали участь у шахових змаганнях у Росії, не зважаючи на анексію Криму та окупацію Донбасу.

Нагадаємо, що 32-річна Анна Музичук (8-й номер світового рейтингу) — триразова чемпіонка світу та Європи з шахів серед жінок. Її 29-річна сестра Марія (5-та у світі) виграла і особисту, і командну світові першості, а також командний чемпіонат Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахіст-зрадник Сергій Карякін відкрив зомборот після ганебної дискваліфікації.

Фото Facebook

458

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter