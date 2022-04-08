Триразова чемпіонка світу з шахів, українська гросмейстерка Анна Музичук відреагувала на скандал із листом Львівської обласної федерації шахів з вимогами виключити рф та білорусь з ФІДЕ, який вони з сестрою Марією (теж чемпіонка світу) відмовлялися підписувати.

«Хочемо висловити наше з Марією бачення відкритого листа президії Львівської обласної шахової федерації (ЛОШФ), опублікованого вчора ЛОШФ, та листа ФШУ до Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та Європейського шахового союзу (ЄШС), спрямованого 25 лютого, — написала Анна Музичук на своїй сторінці у Facebook. — Те, що ми відмовилися підписувати ці листи, є напівправдою. Нам надіслали тексти листів, зміст яких був ідентичним. Ми двічі хотіли внести свої пропозиції та рекомендації, які могли б зробити ці листи та вимоги ефективнішими.

Проте нам двічі відповіли, що «або ви підписуєте листи з таким формулюванням, або ніхто жодних змін не вноситиме». І це попри те, що лист ФШУ не приніс бажаних результатів.

Ми вважаємо, що подібні звернення потрібні, і нам слід продовжити вимагати санкцій від ФІДЕ. Однак для того, щоб ці заходи досягли своєї мети, важливо бути максимально ефективними.

Тепер конкретно по пунктах, в які ми хотіли внести корективи:

1) Лист ЛОШФ до ФШУ та вимога про відставку президента ФІДЕ росіянина О. Дворковича.

У листі до підпису було зазначено: «просимо президента ФШУ В. Капустіна повторно надіслати листа з вимогами…»

«Повторно», тож знову у ФІДЕ та ЄШС, що вже було зроблено та успіху не мало. Давайте дивитися на речі здраво: наскільки реальним є те, що Дворкович та його команда проголосують за те, щоб усунути Дворковича з посади? Більше того, якщо це питання навіть не порушувалося на президентській раді ФІДЕ, яка проходила після листа ФШУ у ФІДЕ.

Ми пропонували, щоб ця вимога від ФШУ була адресована конкретно МОК (Міжнародному олімпійському комітету). Адже сьогодні росіянин не керує жодною міжнародною спортивною федерацією.

У фінальному листі ЛОШФ було зазначено: «просимо президента ФШУ В. Капустіна звернутися до відповідних установ», але і тут незрозуміло, кому і куди конкретно ЛОШФ просить В. Капустіна надіслати цей лист.

2) Вимога про усунення російських та білоруських шахістів.

27 лютого на своїй сторінці у Facebook і в Instagram я звернулася до шахістів, які представляють ці країни, з проханням висловити свою позицію щодо рішень президента РФ і війни проти України.

3 березня провідні російські шахісти та шахістки написали відкритий лист Путіну, в якому засудили агресію Росії проти України та вимагали негайно закінчити війну.

Серед тих, хто підписав цей лист, — члени національної збірної команди Росії, олімпійські чемпіонки, чемпіони та чемпіонки світу та Європи. Чи правильна вимога про усунення всіх шахістів, включно з тими, хто підтримує Україну?

Ми вважаємо, що коректніше або робити виняток для цих шахістів/шахісток, або виключати всіх, але тільки на період війни.

3) Додатково, чого не було в оригінальному листі, ми ініціювали усунення російських та білоруських шахістів та шахісток від командних змагань.

Ми вважаємо, що Росія та Білорусь не мають морального права бути представленими на міжнародних змаганнях. Вже було рішення ФІДЕ про недопуск цих країн до Всесвітньої шахової олімпіади, початок якої заплановано на липень цього року, проте нещодавно чомусь знову почало порушуватися це питання.

Також ми закликаємо повністю усунути шахістів та шахісток, які відкрито підтримали агресію Росії проти України, від усіх офіційних змагань та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Насамкінець хочемо ще раз наголосити, що з перших днів вторгнення Росії в Україну ми чітко заявили про свою позицію щодо цієї війни. Ми вважаємо Росію агресором, словом та ділом, підтримуємо Збройні Сили України та віримо у нашу перемогу. Слава Україні!"

Нагадаємо, що 32-річна Анна Музичук (8-й номер світового рейтингу) — триразова чемпіонка світу та Європи з шахів серед жінок. Її 29-річна сестра Марія (5-та у світі) виграла і особисту, і командну світові першості, а також командний чемпіонат Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахіст-зрадник Сергій Карякін відкрив зомборот після ганебної дискваліфікації.

Фото Facebook

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