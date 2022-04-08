«Він божевільний!»: футболіст «Барселони» забив гол-красень неймовірним ударом з кутового (відео)

Героєм матчу групового турніру Південноамериканського кубка між «Барселоною» з Еквадору та «Монтевідео Вондерерс» з Уругваю (4:2) став 8 квітня півзахисник господарів поля Даміан Діас.

На 54-й хвилині зустрічі 35-річний півзахисник команди з Гуаякіля за рахунку 3:1 вирушив подавати кутовий. Але, побачивши, що голкіпер суперника чомусь залишив «рамку» і опинився на лінії воротарського майданчика, Діас миттєво зорієнтувався і завдав неймовірного удару зовнішньою стороною стопи. Спроба уругвайського воротаря Ігнасіо де Арруабаррени виправити ситуацію нічого не дала. Не гол, а шедевр!

«Він божевільний!» — захопився голом гравця «Барселони» один із уболівальників у коментарях під відео.

За іронією долі, Даміан Діас за три хвилини до розкішного взяття воріт не реалізував пенальті.

Зазначимо, що Даміан Діас народився в Аргентині (у рідному місті Ліонеля Мессі — Росаріо) і після виступів за «Бока Хуніорс» у 2011 році перебрався до Еквадору. Виступаючи за найтитулованіший клуб країни «Барселону», півзахисник прийняв громадянство Еквадору і навіть провів чотири матчі за збірну країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в чемпіонаті Туреччини був забитий шедевральний гол ударом через все поле.

Фото ФК «Барселона» (Гуаякіль)

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