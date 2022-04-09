Гравець збірної України Сікан продав медаль чемпіона світу за мільйон заради армії

20-річний форвард збірної України Данило Сікан, який наприкінці січня перейшов із донецького «Шахтаря» до німецької «Ганзи» на правах оренди до кінця сезону, допомагає, як може, українській армії у війні з російським агресором.

Футболіст, який встиг забити дебютний гол у Німеччині, виставив на аукціон World Sports For Ukraine золоту медаль чемпіона світу U20, завойовану влітку 2019 року у Польщі. У торгах також узяв участь нинішній клуб українця, який у підсумку став переможцем зі ставкою у 32 тисячі доларів (за нинішнім курсом — майже мільйон гривень).

Примітно, що керівництво «Ганзи» спільно з уболівальниками розглядає варіант, щоб повернути нагороду Данилу — або ж медаль буде виставлена в музеї клубу з Ростока.

Додамо, що, крім благодійності, Сікан, який зіграв чотири матчі (забив один м'яч) за національну збірну, також висловлює свою громадянську позицію, виходячи в Німеччині на мітинги на підтримку миру в Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Юрій Вірт продав медаль володаря Кубка УЄФА за 220 тисяч гривень та віддав гроші на потреби захисникам України.

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