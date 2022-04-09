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Спорт

Головкін — Мурата: відео яскравого нокауту в бою за два чемпіонські пояси

16:16 9 квітня 2022
Головкін&nbsp;— Мурата

У суботу, 9 квітня, в японській Сайтамі на Super Arena відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між чемпіоном IBF Геннадієм Головкіним із Казахстану (42 перемоги, 37 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия) та володарем титулу WBA Super японцем Ретою Муратою (16 перемог, 13 з них — нокаутом, 3 поразки).

Мурата, який є олімпійським чемпіоном Лондона-2012 у середній вазі, почав активно поєдинок, а Головкін, у свою чергу, працював здебільшого «другим номером». Утім, до четвертого раунду казахстанець вирівняв хід бою та згодом раунд за раундом неабияк потрясав ударами суперника.

Кульмінація настала в дев'ятому раунді. Головкін завершив своє домінування на рингу ефектним контрхуком у центрі рингу, і Мурата опустився на коліно — а команда японця одразу ж викинула білий рушник, припинивши побиття свого боксера.

Відео нокауту

Огляд бою

Таким чином, Головкін став об'єднаним чемпіоном і тепер «заглядається» на третій бій проти мексиканця Сауля «Канело» Альвареса. Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами у вересні 2017-го завершився нічиєю, а в реванші у вересні 2018-го перемога дісталася Канело роздільним рішенням суддів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бой-реванш Усик — Джошуа перенесено на іншу дату.

Фото AFP

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