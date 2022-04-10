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Спорт

Від радості мало не порвали на частини: в Італії воротар забив диво-гол від своїх воріт (відео)

14:27 10 квітня 2022
Ріккардо Ганьо

Драматичною розв'язкою завершився матч італійської серії С, третього за силою дивізіону країни, між «Моденою» та «Імолезе».

Незважаючи на те, що зустрічалися лідер турнірної таблиці та один із аутсайдерів, поєдинок поступово наближався до результативної нічиєї. У компенсований час воротар господарів Ріккардо Ганьо сильно вибив м'яча від свого штрафного майданчика, і яким же було здивування всіх присутніх, коли сфера, подолавши 80 метрів, перелетіла через голкіпера суперника та опинилася в сітці воріт «Імолезе».

Радості гравців «Модени» (на поле вибігли навіть запасні) не було меж, а воротаря-бомбардира, який приніс своїй команді перемогу — 2:1, ледь не порвали на частини від переповнюючих емоцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст еквадорської «Барселони» забив гол-красень неймовірним ударом із кутового.

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