У вівторок, 12 квітня, у Мюнхені (арбітр — Славко Вінчич зі Словенії) та Мадриді (арбітр — поляк Шимон Марциняк) пройдуть два матчі-відповіді ¼ фіналу Ліги чемпіонів.

Результат поєдинку у Вільярреалі, в якому місцева команда мінімально обіграла грізну «Баварію» (1:0), став справжньою несподіванкою для всіх. Проте, наставник «жовтої субмарини» Унаї Емері запевнив, що збирається зі своїми підопічними повторно перемогти мюнхенців. У свою чергу, його колега Юліан Нагельсманн зазначив, що ніхто з футболістів «Баварії» не показав свого максимуму, і, звичайно, він чекає зовсім іншої гри на «Альянц-Арені».

Букмекерські аналітики Parimatch практично не сумніваються в успіху мюнхенців — як у конкретному матчі (коефіцієнт на перемогу — 1,27, на нічию — 6,40, на перемогу гостей — 11,00), так і в двоматчевому протистоянні (прохід «Баварії» — 1,35, прохід «Вільярреала» — 3,45).

Мадридський «Реал» забезпечив собі комфортну перевагу в Лондоні (3:1) завдяки хет-трику Каріма Бензема, якого в підсумку визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Також перемога стала хорошим подарунком для захисника «вершкових» Давида Алаби, який проводив ювілейний, 100-й, матч у турнірі (до «Реала» австрієць протягом десяти років виступав за «Баварію»).

Букмекери дають на поєдинок-відповідь невелику перевагу господарям. Перемога «Реала» в аналітиків Parimatch оцінюється коефіцієнтом 2,44, на нічию дається 3,45, на перемогу «Челсі» — 3,0. А ось у проході «вершкових» до півфіналу у фахівців практично немає сумнівів — 1,05 на них та 12,50 на лондонців.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі-відповіді

12 квітня (вівторок)

«Баварія» — «Вільярреал» 22:00 MEGOGO

«Реал» — «Челсі» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в середу, 13 квітня, ще у двох чвертьфіналах ЛЧ зійдуться «Атлетико» — «Манчестер Сіті» та «Ліверпуль» — «Бенфіка».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» за присутності Суркіса та Луческу вилетіло від «Спортинга» з Юнацької ліги УЄФА.

Фото uefa.com

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