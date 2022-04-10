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Спорт

Російський боєць UFC програв чемпіонський бій та звинуватив суддів у «крадіжці»

17:19 10 квітня 2022
Стерлінг&nbsp;— Ян UFC

У Джексонвіллі (штат Флорида, США) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 273, головним боєм якого став поєдинок між американцем Алджамейном Стерлінгом (21 перемога, 3 поразки) та росіянином Петром Яном (16 перемог, 3 поразки).

То була вже друга зустріч бійців у октагоні. У березні минулого року Ян завдав забороненого удару коліном у голову в четвертому раунді та був дискваліфікований за це. Після цього уродженець Красноярського краю жадав реваншу, у жовтні перемігши американця Корі Сендхагена та здобувши титул тимчасового чемпіона у найлегшій вазі, завдяки чому отримав можливість удруге битися зі Стерлінгом за повноцінний чемпіонський титул.

Цього разу обійшлося без заборонених ударів. Бійці провели яскравий, загалом рівний поєдинок, і за підсумками п'яти раундів судді роздільним рішенням присудили перемогу американцю — 48:47, 47:48, 48:47.

Росіянин не став гідно приймати поразку та звинуватив суддів у «крадіжці». «Я вважаю, що виграв цей матч. Ви мене обікрали! Я виграв три раунди з п'яти… Тому я хочу реванш», — у розпачі кричав Ян після бою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Мороз на прізвисько Залізна Леді «задушила» ненависну суперницю в бою UFC 272.

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