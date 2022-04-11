«Ган*оном був, ган*оном і залишився»: колеги по футбольному цеху розмазали «адвоката» російських спортсменів Віктора Леоненка

Колишній форвард «Динамо» та збірної України Віктор Леоненко потрапив у делікатну ситуацію через висловлені виправдання мовчання російських спортсменів з приводу війни, розв'язаної їхньою недостраною в Україні.

«Я не політик, це питання не до мене. Звичайно, ніхто в таке не вірив і не думав про це. Але докотилися. Російські спортсмени тепер лише у себе вдома гратимуть. Але я не вважаю, що вони у чомусь винні. Що з нас брати? У Росії за слова можна одразу в тюрягу сісти. Тут усе зрозуміло. Тому я спортсменів особливо й не засуджую, тому що багато хто мовчить через те, що можна отримати термін», — висловився народжений у Тюмені екс-футболіст в інтерв'ю SportArena.

Ці слова викликали бурхливу реакцію у колег Леоненка по футбольному цеху, які в пориві обурення не підбирали слів у коментарях на сторінці «Брутальний футбол» у Instagram.

«Ган*оном був, ган*оном і залишився. Кінчена вата», — написав президент львівського «Руху» Григорій Козловський.

«С*ка, шо ж ти за г*ндон такий кінчений! Х*йло безхребетне. Спорт „внє палітікі“. Ти, Вітю, взагалі йо*нувся на голову? Тисячі людей наших гинуть! А ти за спортсменів переживаєш! Моя тобі порада, п*здуй за кораблем і не повертайся ніколи!» — відреагував колишній футболіст «Карпат» Михайло Кополовець.

«Якщо г*внолюдину не змінила війна, то й труна не змінить. Так і залишиться г*внолюдиною», — додав тенісист Сергій Стаховський, який із перших днів війни захищає батьківщину зі зброєю в руках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Йожеф Сабо засудив свою історичну батьківщину за «прогин» перед путіним.

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