У середу, 13 квітня, двома матчами в Мадриді (арбітр — німець Даніель Зіберт) та Ліверпулі (рефері — Сердар Гезюбююк із Нідерландів) завершиться ігрова програма матчів-відповідей ¼ фіналу Ліги чемпіонів.

Підопічні Хосепа Гвардіоли, незважаючи на тотальну перевагу в першому матчі, змогли здобути лише мінімальну перемогу над «Атлетико» (1:0). Наставник «матрацників» Дієго Сімеоне, який зазнав 100-ї поразки на посаді головного тренера мадридців, вірить, що його підопічним вдасться за рахунок дисципліни та наполегливої праці досягти успіху в поєдинку-відповіді проти, на його думку, найкращої команди світу.

Букмекери не вірять в успіх «Атлетико». На перемогу мадридців у майбутньому поєдинку аналітики Parimatch дають коефіцієнт 5,0, на нічию — 3,60, перемога «МанСіті» оцінюється в 1,79. Також фахівці практично не сумніваються у проході команди Хосепа Гвардіоли до півфіналу — 1,07 на них та 9,90 на «матрацників».

Однією ногою у півфіналі вже «Ліверпуль» після впевненої виїзної перемоги (3:1). Враховуючи нинішню форму «мерсісайдців», сумнівів у тому, що підопічним Юргена Клоппа вдасться втримати здобуту перевагу, практично немає. Втім, суто теоретично, якщо «Бенфіка» заб'є швидкий гол, то все може змінитися…

Букмекери бачать явним фаворитом господарів — контора Parimatch дає на перемогу «мерсісайдців» коефіцієнт 1,29 (на нічию — 6,40, на перемогу «орлів» — 9,50). Варіант із тим, що «Ліверпуль» не пройде до півфіналу, навіть не розглядається, а ось ті, хто вірить у підсумковий успіх лісабонців, можуть поставити з коефіцієнтом 35,0.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі-відповіді

13 квітня (середа)

«Атлетико» — «Манчестер Сіті» 22:00 MEGOGO

«Ліверпуль» — «Бенфіка» 22:00 MEGOGO

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «МанСіті» без Зінченка втратив перемогу над «Ліверпулем» у битві за чемпіонство в АПЛ.

Фото uefa.com

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